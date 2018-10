TG I landet Kantersieg in der Oberliga

Nach den Niederlagen zum Auftakt der Schachsaison haben die TG Biberach I und die TG II in der neuen Spielzeit Fuß gefasst. In der Oberliga feierte die TG I einen klaren 6:2-Sieg beim Aufsteiger SK Sontheim/Brenz. In der Landesliga erreichte die TG II im Oberschwabenderby gegen die SF Ravensburg ein 4:4-Unentschieden.

Die TG Biberach I musste am zweiten Spieltag unbedingt punkten, um in der Oberliga nicht zu früh in Bedrängnis zu geraten. Beim Aufsteiger Sontheim einigten sich Wolfgang Mack und Rainer Birkenmaier an den Brettern drei und fünf bereits nach einer Stunde mit ihren Gegnern auf Remis. Oliver Weiß steuerte am zweiten Brett das dritte Remis bei. Stanislav Sokratov hatte seine Partie stets im Griff und brachte die TG I mit einem klaren Sieg an Brett acht in Führung. Biberachs Spitzenspieler Bernhard Sinz überspielte seinen Gegner, als dieser kurz die Übersicht verlor. Holger Namyslo einigte sich am sechsten Brett auf ein weiteres Remis. Beim Stand von 4:2 sorgte Andreas Schulze schließlich für die Entscheidung mit einem Sieg an Brett sieben. Den Schlusspunkt zum 6:2 setzte mit seinem zweiten Einzelsieg in Folge Thomas Oberst am vierten Brett.

Remis im Oberschwabenderby

Für die TG Biberach II standen die Vorzeichen in der Landesliga ähnlich wie für die „Erste“. Die TG II fing gegen Ravensburg auch hoffnungsvoll an, Eugen Röttinger gewann schnell an Brett acht. Luzia Sander musste hingegen früh ihre Dame opfern und hatte im weiteren Verlauf am siebten Brett keine Chance mehr. Herbert Haberbosch verlor durch einen Blackout seine Dame und letztlich die Partie an Brett sechs. Aus solider Stellung heraus holte dann Daniel Behringer in seiner zweiten Partie den zweiten Sieg am vierten Brett. Spitzenspieler Daniel Müller musste hingegen aufgeben gegen Ravensburgs starken Zugang Khaled Akhras. Beim Stand von 2:3 war nun ein weiterer Sieg für die TG II nötig. Zunächst holte Frank Zessin ein Remis an Brett fünf. Dann erlöste Vadim Reimche die TG II mit einem Erfolg am zweiten Brett. An Brett drei sicherte schließlich Joachim Rothmund mit viel Übersicht und etwas Glück einen halben Punkt zum 4:4-Endstand.