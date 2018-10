TG I kassiert bittere Heimniederlage

Die Kegler der TG Biberach haben in der Oberliga eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Auch in der Regionalliga hatte die TG II das Nachsehen. Der TG III gelang in der Bezirksliga ein Heimsieg.

Oberliga Männer: TG Biberach I – TSG Bad Wurzach 2:6 (3012:3189). Die TG zeigte sich nicht in ihrer gewohnten Form. Im Startpaar blieb Marc Bogenrieder (473/0) hinter den Erwartungen. Martin Mysliwitz (529/1) hatte zunächst die Nase vorn und rettete den Mannschaftspunkt gegen einen stärker werdenden Gegner am Ende mit 24 Kegeln Vorsprung. Im Mittelpaar hatte auch Marcel Betz (522/1) Mühe. Nach einem starken Endspurt wurde er dann mit drei Kegeln Vorsprung und dem zweiten Mannschaftspunkt für die TG belohnt. Jens Fiederer (480/0) kämpfte verbissen, doch am Ende verlor mit 49 Kegeln Rückstand. Gegen die beiden Tagesbesten hatte letztlich das TG-Schlusspaar mit Reiner Ott (514/0) und Joachim Hardegger (494/0) mit einem Rückstand von 61 Kegeln kein Rezept.

Regionalliga OZ Männer: TG Biberach II – TSG Bad Wurzach II 3:5 (2980:3034). Die TG II lieferte einen spannenden Wettkampf. Im Startpaar verlor Michael Herrmann (489/0) trotz eines Vorsprungs von vier Kegeln knapp. Uwe Waibel (486/1) hatte nach einem schlechten Start letztlich zwei Kegel Vorsprung und punktete. Im Mittelpaar zog Andreas Zinsers (500/0) Gegner im Endspurt davon. Herbert Weißbrodt (520/1) blieb von alldem unbeeindruckt und verbuchte mühelos den Mannschaftspunkt. Wojciech Kwiatkowski (526/1) traf auf einen ebenbürtigen Gegner und sicherte der TG II in einem packenden Finish den Mannschaftspunkt. Marko Listes (459/0) hatte gegen den Tagesbesten nichts zu lachen und gab 81 Kegel ab. Damit war die TG-Niederlage besiegelt.

Bezirksklasse A Männer: TG Biberach III – MTG Wangen III 5:1 (1896:1843). Die TG III zeigte sich ausgeschlafen. Im Startpaar erkämpfte Peter Fiederer (458/1) nach einem anfangs ausgeglichenen Duell mit elf Kegeln Vorsprung den Mannschaftspunkt. Magnus Belz (483/0) war das Glück weniger hold, er verlor nach einer Aufholjagd doch noch um zwölf Kegel. Im Schlusspaar machte es Herbert Weißbrodt (456/1) spannend. Im Endspurt sicherte er sich den Punkt um elf Kegel. Der Tagesbeste Grgo Vrkic (499/1) machte seinem Gegner das Leben schwer und brachte den Sieg der TG III mühelos mit 43 Kegeln Vorsprung in trockene Tücher.