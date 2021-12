TG I holt sich U12-Bezirksmeistertitel

Die U12-Volleyballer der TG Biberach I haben sich bei der Bezirksmeisterschaft in Friedrichshafen den Titel geholt. Die TG I blieb ohne Satzverlust und qualifizierten sich damit für die württembergischen Meisterschaften, die für den 5. Februar 2022 terminiert sind.

In Friedrichshaften trat die TG Biberach mit zwei U12-Mannschaften an. Die Gegner hießen TV Eschach I sowie VfB Friedrichshafen I und VfB Friedrichshafen II. Das nach TG-Angaben hart umkämpfte Duell der beiden Biberacher Mannschaften, gewann die TG I. Danach traf das Team des Trainerteams Alex Ehlgen und Sandra Stopfer auf den VfB Friedrichshafen II. Benjamin Stopfer, Noel Kammerer und Felix Ehlgen entschieden die Partie ohne Probleme für sich. Deutlich enger ging es im Spiel gegen den VfB Friedrichshafen I zu. Durchgang eins holten sich die Biberacher mit 25:23. In Satz zwei lag die TG I zunächst hinten, kurz vor dem Ende fanden die Biberacher aber wieder zu ihrer Form zurück, holten auf und gewannen schließlich den zweiten Satz schließlich mit 25:23. Auch in der Partie gegen den TV Eschach war die TG I danach siegreich – der Bezirksmeistertitel war eingetütet.

Die TG Biberach II mit Florian Restle, Moritz NIll und Jakob Lassleben lieferte nach TG-Angaben hart umkämpfte Spiele mit alle vier gegnerischen Mannschaften. Am Ende belegte die TG II den fünften Platz.