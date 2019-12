TG I hat Heimspieltag vor der Brust

Mit einem Heimspieltag beendet die TG Biberach I in der Faustball-Schwabenliga die Hallenrunde für dieses Jahr. Spielbeginn in der BSZ-Halle ist am Sonntag um 10 Uhr.

Für Biberachs „Erste“ geht es darum, im Kampf gegen den Abstieg weitere wertvolle Punkte einzusammeln. Dabei spielt das Heimteam (7./4:10 Punkte) zunächst gegen den Tabellenfünften TV Trichtingen und danach gegen den Vierten TSV Grafenau (beide 6:4 Punkte). Die Vorrundenspiele gingen mit je 3:1-Sätzen an die Gegner. In der abschließenden Partie kommt es wie schon am vergangenen Wochenende zum Duell mit dem Nachbar TSV Illertissen (6./4:10). Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Remis.

Biberachs weibliche U16 schließt bereits am Samstag in Stuttgart-Vaihingen die Vorrunde ab. Die TG (1./13:1 Punkte) trifft auf die Gastgeberinnen (4./6:8), den VfB Stuttgart (3./8:6) und den TV Veringendorf (5. / 0:10). Das Ziel des Teams von Trainer Markus Hamberger ist der Verbleib auf Platz eins.

Die beiden weiblichen U14-Mannschaften der TG beenden die Vorrunde am Sonntag in Grafenau. Gegner der TG I (1./14:4 Punkte) sind der TV Vaihingen/Enz (3./8:4), der TSV Malmsheim (4./7:7) und der TSV Grafenau (5./5:7). Die TG II spielt gegen den TSV Calw (2./10:4), den TV Vaihingen/Enz und den TSV Malmsheim. Die TG I möchte die Tabellenführung verteidigen, die TG II spielt außer Konkurrenz.