TG I hat Heimrecht

Am zweiten Spieltag der Faustball-Verbandsliga spielt die TG Biberach I am Sonntag vor heimischem Publikum. Im Auftaktmatch treffen die Biberacher als Tabellenzweiter (3:1 Punkte) um 10 Uhr zunächst auf den TSV Dennach (3./3:3) und danach auf Tabellenführer TV Waldrennach II (5:1). Diese beiden Teams hatten sich vor einer Woche unentschieden getrennt. In der letzten Begegnung spielt die TG I gegen den TV Bissingen (5./2:2). Da die Liga ausgeglichen besetzt ist, dürften spannende Spiele zu erwarten sein.

Am Sonntag starten auch die TG Biberach III und die TG Biberach IV in der Oberschwabenliga in die Feldsaison. Spielbeginn in Wasserburg ist um 10 Uhr. Die Biberacher Mannschaften haben dabei mit den SF Dornstadt, dem TSV WesterstettenII und dem TV Wasserburg II jeweils die gleichen Gegner. Das direkte Duell der TG-Teams erfolgt im fünften Durchgang. Oldie Helmut Egger will versuchen, mit seinem Mixed-Team (TG III) den ein oder anderen Überraschungserfolg zu erzielen. Jürgen Schoch will im Team der TG IV die Nachwuchsspieler an den Erwachsenenbereich heranführen.

Zum ersten Vorrundenspieltag fährt Biberachs weibliche U18 am Sonntag nach Calw. Insgesamt neun Teams wollen sich für die württembergische Meisterschaft qualifizieren. Trainer Peter Bucher und seine Mannschaft sind darauf aus, sich eine gute Ausgangsposition für den Rückrundenspieltag in fünf Wochen in Biberach zu schaffen. Das Ziel ist es, am Ende der Vorrunde einen Platz unter den ersten sechs zu ergattern, um in die Endrunde zu gelangen. Die Mannschaften, die auf den Plätzen sieben bis neun landen spielen im Anschluss um die Landesligameisterschaft.