TG I geht in Gärtringen leer aus

Beim ersten Spieltag der Faustball-Schwabenliga in Gärtringen hat sich die TG Biberach I sowohl den Gastgebern als auch dem TV Trichtingen jeweils mit 1:3 geschlagen geben müssen. „In Normalform wären beide Spiele zu gewinnen gewesen“, lautete das Fazit von TG-Kapitän Uwe Kratz.

Zunächst gewann die TG I gegen den Schwabenliga-Meister der vergangenen Saison, den TSV Gärtringen, den ersten Satz mit 12:10. Die folgenden drei Sätze verloren die Biberacher (9:11, 6:11, 8:11) und somit die Partie mit 1:3. Die durch die Niederlage entstandene Unsicherheit zeigte sich in Satz eins gegen den TV Trichtingen, den die TG I sang- und klanglos mit 3:11 abgab. In Durchgang zwei (11:6) schienen sich die Biberacher wieder gefangen zu haben. Allerdings konnten sie die Leistung nicht konservieren, wodurch die beiden nächsten Sätze verloren gingen (7:11, 2:11). Damit war die zweite Niederlage der TG I besiegelt. Mit 0:4 Punkten belegt Biberach I den siebten Tabellenplatz und trifft am kommenden Wochenende nun auf den TV Vaihingen/Enz III und den TSV Dennach, die beide noch ohne Niederlage sind. Für Biberach I spielten in Gärtringen neben Uwe Kratz auch Tobias Schoch, Valentin Ulrich, Peter Bucher und Alexander Schmid.

Beim ersten Vorrundenspieltag der U12 in Westerstetten überzeugte das Mixedteam der TG Biberach mit fünf Siegen in fünf Spielen. Im zehnköpfigen TG-Kader standen auch vier Neulinge. Die Mannschaft zeigte bis auf wenige Ausnahmen sehr gute Spielzüge und machte wenige eigene Fehler. Biberach gewann gegen den TSV Westerstetten (24:10), den TV Stammheim (19:12), den TV Heuchlingen (30:14), den TV Stammheim III (21:12) und den TV Stammheim II (21:6). Vor dem Rückrundenspieltag in zwei Wochen ist nun das Erreichen der Zwischenrunde greifbar nahe. „Wir sind gespannt, wie weit es das Team in dieser Runde noch bringt“, so das TG-Trainerehepaar Anna und Fabian Czekalla.