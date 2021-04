TG I erreicht Rang zwei bei digitalem Testturnier

Nachdem technische Probleme die Ausrichtung der württembergischen Mannschaftsblitzmeisterschaft (WBMM) im ersten Anlauf verhindert hatten, entschloss sich der Schachverband Württemberg (SVW) zur Durchführung zweier Testturniere als Vorlauf. Die TG Biberach schnitt beim zweiten Turnier dabei nach eigenen Angaben sehr gut ab.

Das Schachgeschehen ist derzeit vollständig auf digitale Plattformen umgezogen. Nun soll auch die WBMM laut Mitteilung digital ausgetragen werden. Ein erster Versuch, das Turnier online durchzuführen, scheiterte allerdings vor kurzem an technischen Gegebenheiten. Daher setzten der SVW und Organisator Bernd Hähnle zunächst zwei Testturniere an.

Die TG Biberach schlägt sich in der digitalen Schachwelt bislang recht erfolgreich. Das Abschneiden bei der WBMM an den echten Brettern war in den vergangenen Jahren noch besser, gelang doch auch einmal die Qualifikation zur deutschen Blitzmannschaftsmeisterschaft.

Turniersieg in Runde drei verpasst

Hatte es beim ersten Online-Testturnier mit einem Mittelfeldplatz noch einen Dämpfer für die Biberacher gegeben, schickten sie beim zweiten Turnier zwei Mannschaften ins Rennen. Die TG I holte mit André Fischer, Stanislav Sokratov, Thomas Oberst und Holger Namyslo zehn von 14 Punkten und einen sehr guten zweiten Platz unter 17 Mannschaften. Der Turniersieg wurde nach TG-Angaben schon in Runde drei mit einer Niederlage gegen den späteren Sieger, die SF Spraitbach, verpasst, aber die weiteren bekannten Gegner aus der Ober- und Verbandsliga hatten die Biberacher meist sicher im Griff. Die TG II mit Rainer Birkenmaier, Markus Mock, Jonathan Engert und Erik Hobson erzielte acht Punkte und fuhr damit Rang acht ein.

Gespielt wurde in Vierermannschaften und mit einer Bedenkzeit von drei Minuten für die gesamte Partie plus eines Zuschlags von zwei Sekunden pro Zug. Sehr überzeugend schlugen sich dabei die Biberacher an Brett vier: Hier gewann Namyslo mit sechs von sieben Punkten die Einzelwertung, dicht gefolgt von der Biberacher Nachwuchshoffnung Hobson (5/7). Bei der demnächst anstehenden WBMM werden 30 bis 50 Mannschaften erwartet.