TG I eröffnet Feldsaison in Stammheim

Die TG Biberach I fährt am Sonntag zu Beginn der Feldrunde in der Faustball-Verbandsliga nach Stammheim. Spielbeginn ist um 14 Uhr. Neben dem Gastgeber TV Stammheim III und der TG I spielen noch der NLV Vaihingen II, der TSV Grafenau II, der TSV Schwieberdingen, der TV Bissingen, der TV Waldrennach II und der TSV Dennach in der zweithöchsten württembergischen Liga.

Auch in diesem Jahr ist die Verbandsliga wieder sehr ausgeglichen besetzt. Daher dürfte die Entscheidung über Auf- und Abstieg bis zum letzten Spieltag dauern. TG-Kapitän Uwe Kratz stehen mit Peter Bucher, Fabian Czekalla, Johannes Kuon, Thomas Schikora und Valentin Ulrich fünf erfahrene Spieler zur Verfügung. Neu ins Team gekommen ist Nachwuchstalent Tobias Schoch, der als Linksschläger auf der rechten Angriffsseite zum Einsatz kommen wird. Schon in den beiden Spielen gegen Schwieberdingen und Gastgeber Stammheim werden die Biberacher alles versuchen, um nicht von Anfang an um den Abstieg spielen zu müssen.

Die TG Biberach II spielt in der Bezirksliga am Sonntag ab 10 Uhr vor heimischem Publikum auf dem Sportplatz an der Adenauerallee. In ihren vier Begegnungen trifft die TG II auf den TSV Allmendingen (Hin- und Rückspiel), den SV Bad Buchau und die TG Bad Waldsee. Im Team von Mannschaftsführer Dirk Theoboldt stehen die Nachwuchsspieler, Ruben Kiesling und Max Neher sowie Andreas Ulrich, Alexander Schmid, Dirk Theoboldt und Lars Gerster. Die Biberacher wollen sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

Die Biberacher Faustballerinnen treten am Sonntag ab 10 Uhr zum ersten Spieltag der Landesliga in Trichtingen an. Spielführerin Marion Fackler hat mit Katja Spohrer, Nadine Königsmann, Lara Kurz, Merve Köksal, Elena Bucher und Julia Borchert eine Mischung aus erfahreneren und Nachwuchsspielerinnen im Team. Gegner sind der TSV Adelmannsfelden und der TSV Westerstetten.

Für die TG-Nachwuchsteams beginnt die Feldrunde am Samstag. Die männliche U12 mit Trainerin Anna Rautenstrauch und die weibliche U12 mit Jugendleiter Markus Hamberger sind in Stammheim im Einsatz, die männliche U16 mit Trainer Thomas Schikora in Unterhaugstett. Markus Hamberger fährt dazu noch am Sonntag mit der weiblichen U14 nach Heuchlingen.