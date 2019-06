TG I bleibt trotz Niederlage Tabellenführer

Beim ersten Rückrundenspieltag der Faustball-Verbandsliga am Sonntag in Döffingen (Landkreis Böblingen) hat die TG Biberach I ihr Auftaktspiel gegen den Tabellenzweiten NLV Vaihingen II mit 0:3 (11:13, 10:12, 6:11) verloren und musste die erste Niederlage in dieser Saison einstecken. Durch den anschließenden 3:1-Sieg gegen den TSV Grafenau II (7:11, 13:11, 11:4, 11:8) steht das Team um Spielführer Uwe Kratz mit 17:3 Punkten weiterhin auf Rang eins, dicht gefolgt vom NLV Vaihingen II (14:4). Der TSV Grafenau II hat als Dritter (10:8) nur noch eine theoretische Aufstiegschance.

Im Match gegen den NLV Vaihingen konnten die Biberacher Uwe Kratz, Fabian Czekalla, Johannes Kuon, Peter Bucher, Tobias Schoch und Alexander Schmid nicht an ihre gute Leistung aus der Vorrunde anknüpfen, bei der noch ein klarer 3:0-Sieg gegen die Vaihinger erreicht worden war. Trotz einer 4:1-Führung in Satz eins schlichen sich ungewohnte Fehler in allen Mannschaftsteilen ein, die nach 11:11-Gleichstand auch zur 11:13-Niederlage führten. Im zweiten Satz fehlte – trotz energischen Widerstands – das Quäntchen Glück, in Satz drei war die Biberacher Gegenwehr erloschen. Auch gegen den TSV Grafenau ging Satz eins mit 7:11 verloren, worauf die TG I mit einer Umstellung reagierte. Mehr und mehr fand das Team zu seiner gewohnten Leistung zurück und konnte die drei Folgesätze für sich entscheiden.

Damit brauchen die TG-Spieler aus den restlichen vier Spielen nur noch zwei Siege, um sicher in die höchste württembergische Spielklasse, die Schwabenliga, aufzusteigen. Dieses Ziel kann bereits am kommenden Wochenende erreicht werden. Hier trifft die TG I auf den TV Vaihingen/Enz III und den TSV Schwieberdingen, die mit je 2:10 Zählern am Tabellenende stehen.