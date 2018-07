TG I beendet Feldsaison auf Platz drei

Bei ihrem abschließenden Spieltag in der Faustball-Verbandsliga hat die TG Biberach in Vaihingen beide Spiele gegen den Gastgeber NLV Vaihingen und den TSV Grafenau gewonnen. Damit behaupteten die Biberacher den dritten Rang (18:10 Punkte).

Aufsteiger sind der Meister TV Waldrennach II (22:6) und der TSV Dennach (19:9). Zunächst konnte die TG I gegen den NLV Vaihingen Satz eins mit 11:8 gewinnen, gab Durchgang zwei mit 6:11 ab und behielt in den beiden Folgesätzen mit 11:6 und 11:7 die Oberhand zum 3:1-Gesamtsieg. Nunmehr konnte mit einem Erfolg gegen den TSV Grafenau II Platz drei gesichert werden. Mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung gelang zum Abschluss der Punkterunde ein umkämpfter 3:0 (14:12, 11:9, 11:8)-Sieg. Die Biberacher um Kapitän Uwe Kratz traten erstmals in dieser Runde komplett an.