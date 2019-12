TG I baut Tabellenführung aus

Der Aufstiegsfavorit TG Biberach I hat in der Schach-Verbandsliga den Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. Die TG I gewann mit 5:3 gegen den SV Jedesheim II und profitierte zudem von Ausrutschern der Konkurrenz. In der Landesliga verlor die TG II hingegen mit 3:5 gegen Weiße Ulm II.

In der Verbandsliga empfing der SV Jedesheim II, der seine Partie in der Runde zuvor kampflos gegen Pfullingen abgeschenkt hatte, nun aber in Bestbesetzung spielte. Die TG I ließ sich davon aber nicht beeindrucken und dominierte von Beginn an. An Brett acht reparierte Tobias Merk eine Eröffnungspanne und siegte am Ende klar. Pech hatte Stanislav Sokratov, der dennoch am vierten Brett ein Remis beisteuern konnte. Der Gegner von Oliver Weiß verteidigte gut und so gab es an Brett drei ein weiteres Remis. Andreas Schulze landete derweil den fünften Sieg im fünften Spiel am siebten Brett. Nach einer ebenso starken Partie an Brett sechs tappte Rainer Birkenmeier am Ende hingegen in eine Remisfalle. Ein weiteres schmeichelhaftes Remis gab es für Jedesheim II am fünften Brett, da Biberachs Altmeister Holger Namyslo trotz klarer Vorteile den Sack nicht zumachen konnte. Danach verkürzte Jedesheim II, da Thomas Oberst seine Partie an Brett zwei nicht mehr halten konnte. TG-Spitzenspieler Bernhard Sinz beseitigte zum Abschluss alle Zweifel und machte Biberachs 5:3-Erfolg durch einen ungefährdeten Sieg perfekt. Oberliga-Absteiger Biberach I thront nun alleine an der Tabellenspitze und hat zur Saisonmitte bereits drei Punkte Vorsprung auf den TSV Langenau und die weiteren Verfolger.

TG II: Berg- und Talfahrt geht weiter

In der Landesliga geht die Berg- und Talfahrt der TG Biberach II weiter. Für die Partie bei Weiße Dame Ulm II fiel kurzfristig Frank Zessin aus, sodass Brett drei kampflos verloren ging. Am vierten Brett hatte Herbert Haberbosch einen Blackout und verlor entscheidend Material. Luzia Sander tat sich an Brett fünf von Beginn an schwer und verlor. Felix Funk spielte am siebten Brett hingegen stark, musste dann aber plötzlich ein Dauerschach hinnehmen. Richard Winter gab durch einen kleinen Fehler die Partie an Brett sechs aus der Hand und verlor im Endspiel. Damit war beim Stand von 0,5:4,5 aus TG-Sicht die Vorentscheidung bereits gefallen. Die restlichen Biberacher steckten aber nicht auf. Am zweiten Brett spielte Daniel Behringer trotz Hochzeit am Vortag sehr stark gegen den elfjährigen Juniorennationalspieler Marius Deuer und sicherte sich ein Remis. TG-Spitzenspieler Vadim Reimche zeigte sich ein Mal mehr als unschlagbar. Über mehr als 80 Züge ging Andreas Ege an Brett acht und verkürzte durch einen Sieg zum 3:5-Endstand. Die Niederlage gegen den neuen Tabellenführer war für die TG II durchaus ärgerlich. Nun muss das Team wieder nach unten schauen und im neuen Jahr die Duelle gegen die Kellerkinder Lindau und Post Ulm möglichst gewinnen.