TG-Herren wollen mit Schwung zum nächsten Sieg

Nach dem Auswärtssieg bei der SG Herbrechtingen-Bolheim wollen die Landesliga-Handballer der TG Biberach am Samstag in der heimischen Mali-Halle gegen den SC Lehr unbedingt nachlegen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Es war ein starker Auftritt, den die Michaeler-Männer in Herbrechtingen auf die Platte der Bibrishalle brachten. Der Erfolg war wichtig für das Team und für das Selbstvertrauen. So wird man nun mit jeder Menge Selbstvertrauen in die nächste Partie gehen können. Mit dem SC Lehr gastiert der aktuelle Tabellenletzte in der Mali-Halle (0:12 Punkte). Der Aufsteiger aus der Bezirksliga tut sich aktuell noch schwer und musste sich in den bisherigen Partien jeweils deutlich geschlagen geben. Doch genau das könnte die Ulmer Vorstädter so unberechenbar machen. Gerade im letzten Spiel gegen den Tabellenführer TV Gerhausen präsentierte sich das Team mit ansteigender Form und hielt zumindest eine Halbzeit sehr gut mit. Unterschätzen darf man das Team somit auf keinen Fall.

Für die Biberacher gilt es laut Co-Spielertrainer Jan Wille vor allem, an die Leistung in der letzten Partie anzuknüpfen. „Wir wollen wieder eine starke Abwehr stellen, die es dem Gegner von Beginn an schwer macht. Dort wollen wir Fehler erzwingen und dann schnell nach vorne spielen“, so Wille. Im Angriff wird man vor allem die eigene Fehleranzahl möglichst gering halten müssen und gleichzeitig gut herausgearbeitete Chancen auch konsequent nutzen. „Wir wollen zu Hause natürlich gewinnen und dafür wird das Team alles geben“, so Wille weiter.