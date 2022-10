TG-Herren reisen zum Derby nach Bad Saulgau

Nach dem geglückten Start in die neue Landesliga-Saison mit dem 27:25-Auswärtssieg beim SC Vöhringen steht für die TG Biberach das nächste heiße Derby auf dem Programm. Am Samstag geht es zum TSV Bad Saulgau, gegen den es in der Vergangenheit schon einige packende Duelle gab. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Kronriedhalle.

Der TSV von Cheftrainer Thomas Potzinger, Co-Trainer Henrik Utoft und Betreuerlegende Heinz Kaufmann ist mit einer 21:24-Niederlage bei der TSG Söflingen II und einem 21:21-Unentschieden beim TV Gerhausen in die Saison gestartet. Dabei hatte das Team um den ehemaligen Biberacher Rückraumspieler Jonas Dück gerade im zweiten Spiel durchaus Chancen auf einen doppelten Punktgewinn, was nun im ersten Spiel in heimischer Halle nachgeholt werden soll. Insgesamt kommt ein körperlich starker Gegner auf die Biberacher zu, der vor allem in der Defensive vor den beiden Torhütern David Bakos und Patrick Maas seine Stärken ausspielen wird. Erfolgreichste Torschützen sind aktuell Daniel Balan (zehn Tore) und Marc Kuttler (acht).

TG-Trainer Harald Michaeler kann nach dem verdienten Auswärtssieg in Vöhringen auch dieses Mal auf den kompletten Kader zurückgreifen und damit aus dem Vollen schöpfen. Nach dem Vöhringen-Spiel konnte man viele Erkenntnisse mit in den Trainingsbetrieb nehmen. Die Abläufe werden sicherer, das Zusammenspiel Schritt für Schritt besser und die Stimmung im Team passt aktuell auch. Laut Co-Trainer Jan Wille möchte man nun auch in Bad Saulgau an die gezeigte Leistung anknüpfen und gewinnen. Dabei gilt es vor allem den wurfgewaltigen Rückraum des TSV in den Griff zu bekommen. Dies soll die nötige Sicherheit für das Angriffsspiel bringen. Schafft man es, als Team aufzutreten, zu kämpfen und die mit Sicherheit tolle Kulisse in der Kronriedhalle zu genießen, dürfte auch bei starken Saulgauern etwas drin sein.