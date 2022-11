TG-Herren gastieren in Herbrechtingen

Nach zwei Wochen Pause treten die Landesliga-Herren der TG Biberach am Samstag bei der SG Herbrechtingen-Bohlheim an. Nach der 25:40-Heimniederlage gegen Tabellenführer TV Gerhausen will das Team den zweiten Saisonsieg einfahren. Anpfiff in der Bibrishalle ist um 20 Uhr.

Die SG steht mit 2:6 Punkten gemeinsam mit der TG auf dem siebten Platz. Ex-Spieler und Neu-Trainer Sebastian Adam, der Nachfolger von dem in Biberach bekannten Cosmin Popa wurde, hat eine Mannschaft mit viel Spielwitz zur Verfügung. Aus einer kompakten Abwehr heraus wird mit einem klaren System und einer klaren Struktur sehr schnell nach vorne gespielt. So konnte am zweiten Spieltag der SC Vöhringen klar geschlagen werden. Gegen starke Teams wie Söflingen II und Hofen/Hüttlingen musste man sich nur knapp geschlagen geben. Keine zu unterschätzende Aufgabe also für die TG-Truppe, die eine sehr gute Leistung benötigt, um Zählbares mit nach Biberach zu bringen.

Das Team von Kapitän Lukas Fimpel ist heiß darauf, die zu hohe Niederlage gegen den Tabellenführer vergessen zu machen und den zweiten Sieg zu holen, auch wenn das alles andere als einfach wird. Wichtig wird sein, die Fehleranzahl im Angriffsspiel zu reduzieren und die Wurfquote zu erhöhen, um so den Gegner weniger zu Gegenstößen einzuladen. Zudem wird es auf die Abwehr ankommen. Hier gilt es zurück zu alter Stärke zu finden und sich durch Laufbereitschaft und die nötige Aggressivität Selbstvertrauen zu holen.