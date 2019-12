TG-Herren erleiden Rückschlag

Nichts war es mit dem zweiten Sieg in Folge für die Landesliga-Handballer der TG Biberach. Gegen den HC Hohenems musste sich die TG mit 30:33 (14:18) geschlagen geben.

„Wir haben in der ersten Halbzeit zu schwach gespielt. Vor allem in der Abwehr haben wir falsche Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass wir in Rückstand geraten sind“, hat TG-Trainer Dominic Ellek den Grund für die Niederlage schnell ausgemacht. Tatsächlich lag die TG bereits in der zehnten Spielminute nach dem Treffer von Dominik Brosi mit 3:7 in Rückstand.

Ellek entschied sich für eine neue Deckungsformation, um den großgewachsenen Rückraumspieler der Vorarlberger, Filip Susnjara, in den Griff zu bekommen. Allerdings ging dieser Plan nicht auf und es taten sich dadurch große Lücken in der TG-Defensive auf. Schnell lag die TG zurück und konnte bis zum Seitenwechsel nicht mehr als Schadensbegrenzung betreiben.

Im zweiten Durchgang setzte sich der HC Hohenems weiter ab. „Gefühlt war unsere Abwehr nicht schlecht. Aber immer wieder gab es Einzelsituationen, die für Gegentore gesorgt haben oder wir haben uns die Abpraller nicht gesichert. Da müssen wir besser werden“, so Ellek. In der 40. Spielminute lag Hohenems dann bereits mit sieben Toren in Führung, 18:25 lautete der Spielstand.

Zwar konnte die TG durch Treffer von Julian Betz und Manuel Kruse wieder verkürzen, doch der Rückstand war zu diesem Zeitpunkt bereits enorm. Hinzu kam, dass in dieser Phase auch Abwehrspezialist Aleksandar Markov das Spielfeld nach seiner dritten Zeitstrafe räumen musste. Für ihn kam Co-Trainer Simon Kruse aufs Spielfeld, um die Abwehr zu stabilisieren. Allerdings lag das Problem auch im Angriff, der nicht überzeugte. Viele Würfe kamen zu früh und zu unplatziert, zudem gelangen der TG weniger Tore aus dem Konterspiel, wie noch zuletzt gegen die SG Hofen/Hüttlingen. Das lag auch daran, dass der HC Hohenems selbst über starke Außenspieler verfügt, die es den TG-Flügeln schwer machten, schnelle Tore zu erzielen. Dennoch gelang es der TG am Ende noch mal, einen Zahn zuzulegen, und sechs Minuten vor Spielende auf 26:30 zu verkürzen. Doch viel mehr war nicht mehr drin.

„Der HC Hohenems hat heute cleverer und routinierter gespielt als wir und deswegen auch verdient gewonnen“, schickt Ellek seine Glückwünsche in Richtung der Gäste. „Es scheint, als hätten sie immer gegen uns einen besonders guten Tag.“ Die TG wird die kommende Trainingswoche dafür nutzen, die Niederlage zu analysieren und besser vorbereitet in das letzte Heimspiel des Jahres zu gehen. Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) heißt der Gegner BW Feldkirch.