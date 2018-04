TG-Handballerinnen schlagen Hofen/Hüttlingen

In einem nicht sehr prickelnden, aber kampfbetonten Württembergliga-Spiel haben die Handballerinnen der TG Biberach eine sehr erfolgreiche Heimspielsaison mit einem Sieg beenden können. Gegen die Spielgemeinschaft Hofen/Hüttlingen gelang ein 26:22-Erfolg, wodurch Biberach sich zudem den fünften Tabellenplatz sichern konnte.

Verzichten musste das TG-Trainerteam beim Saisonabschluss in heimischer Halle auf die beiden Stammkräfte Anne Münzer und Svenja Hardegger, dennoch war die Aufgabe klar: Man wollte eine richtig gute Heimsaison mit zwei Punkten gegen die SG Hofen/Hüttlingen krönen. Nachdem Abteilungsleiter Jörg Redetzky Johanna Linse verabschiedet hatte, für die es vorerst der letzte Auftritt in der PG-Halle war, ging es zur Sache. Die TG startete wie schon beim vergangenen Heimspiel gut.

Eine stabile Deckung war die Grundlage für eine erste Führung, die durch Treffer der Jugendspielerinnen Yvonne Schneider, Lara Kuhn und Lissy Branz auf 5:3 ausgebaut werden konnte. Doch insgesamt war das Angriffsspiel der Biberacherinnen zu fehlerhaft, was einen größeren Vorsprung verhinderte. Im Gegenteil: Eine Schwächephase gegen Ende des ersten Durchgangs ließ die Gäste wieder herankommen. Dank eines schönen Treffers von Julia Wucherpfennig konnte die TG Biberach mit einer 12:11-Führung in die Pause gehen.

Der Start in den zweiten Durchgang gelang zunächst gut: Nadja Nowack konnte erhöhen. Nachdem Biberach in den folgenden zehn Minuten aber sogar einen Ein-Tore-Rückstand hinnehmen musste, erwachte das TG-Spiel zu neuem Leben und hatte nun deutlich mehr Schwung. Der Lohn war eine Führung mit drei Toren Vorsprung. Diese gab man nicht mehr her. Absetzen konnte Biberach sich aber auch nicht wirklich und die Zuschauer sahen ein kampfbetontes Spiel auf Augenhöhe.

Letztlich setzte sich die TG aber mit 26:22 durch und krönt damit eine unheimlich starke Heimsaison. In heimischer Halle musste man sich lediglich zwei Mal geschlagen geben. Zum Abschluss geht es für die Blau-Gelben am Samstag nach Burlafingen.