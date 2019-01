TG-Handballerinnen reisen zum Tabellenführer

Nachdem für die Handballerinnen der TG Biberach das Handballjahr 2019 mit der starken Vorstellung im Pokal-Viertelfinale gegen Oberligist Leinfelden-Echterdingen trotz Niederlage positiv begonnen hat, kommt es nun gleich im ersten Duell in der Württembergliga zum nächsten Höhepunkt. Am Sonntag trifft die TG, derzeit Tabellenvierter, um 13 Uhr auswärts auf Tabellenführer TV Reichenbach.

Der TV Reichenbach musste sich in der aktuellen Spielzeit erst ein einziges Mal geschlagen geben und thront mit 23:3 Punkten souverän an der Spitze der Württembergliga. In der heimischen Brühlhalle ist das Team von Trainer Uwe Pätzold sogar noch ungeschlagen. Der TVR verfügt über einen sehr breiten und ausgeglichenen Kader, der vor allem körperlich den meisten Mannschaften in der Liga deutlich überlegen ist. Dazu stellt Reichenbach die beste Abwehr der Liga.

Alles Attribute eines Aufsteigers – und so dürfte die Auswärtsfahrt für den TG-Tross alles andere als ein einfacher werden. Topschützinnen im sehr ausgeglichenen Kader sind Selin Genc (56 Treffer), Maike Kienzlen (50) und Lisa Breymayer (43).

Auf die junge Biberacher Truppe kommt also eine Menge Arbeit zu, doch bereits in den Trainingseinheiten unter der Woche war die Motivation für die Partie deutlich zu spüren. Faktisch dürfte die TG alleine schon angesichts des sehr erfahrenen Kaders des TVR wenig Chancen haben, doch hat man sich klar vorgenommen, nicht kampflos der Heimmannschaft das Feld zu überlassen. Ähnlich wie gegen Leinfelden will die TG Biberach körperliche und handballerische Defizite durch Teamarbeit und Einsatz wettmachen. Dabei kann das Trainerteam auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Hinspiel knapp verloren

Gute Erinnerungen haben die Biberacherinnen noch an das Hinspiel, das nach einer guten Vorstellung nur knapp mit 18:21 verloren ging. Bedenkt man, dass die Reichenbacherinnen ihre Spiele auch gerne mal mit zehn oder mehr Treffern Differenz gewinnen, ist dieses Ergebnis umso höher einzuschätzen.