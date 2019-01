TG-Handballerinnen gelingt die Überraschung

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben am Sonntag für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Beim Tabellenführer TV Reichenbach konnte die TG nach einer tollen Mannschaftsleistung mit 22:21 gewinnen. Der starke Auftritt im Pokalspiel gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen war also keine Eintagsfliege.

Gegen die körperlich überlegenen Gastgeberinnen, die bis dato in eigener Halle noch kein Spiel verloren hatte, agierte die TG Biberach von Beginn an mutig und mit jeder Menge Herz und Kampfbereitschaft. Vor allem das gefürchtete Spiel über den Kreis hatte sie sehr gut im Griff. Dazu kam eine blendend aufgelegte Andrea Bretzel im Tor, die mit etlichen Paraden überzeugte. Beim 3:2 durch die starke Yvonne Schneider konnten die Gäste erstmals in Führung gehen. Wie zu erwarten waren es vor allem die beiden Abwehrreihen inklusive Torfrauen, die das Geschehen bestimmten. Nicht umsonst stellt der TV aktuell die beste, die TG die zweitbeste Abwehr der Liga. Nach 20 Minuten gelang Daniela Ruf per Gegenstoß die 8:6-Führung. Mittlerweile war Fanni Farkas-Szebelldy im Biberacher Gehäuse, die mit einer sensationellen Quote überzeugen konnte. Dank eines Treffers von Nadja Nowack ging es beim Stand von 9:9 in die Kabinen.

Bei den TG-Handballerinnen herrschte angesichts der starken kämpferischen und mannschaftlichen Leistung gute Laune – und diese brachten sie auch zu Beginn des zweiten Durchganges mit auf die Platte. Julia Wucherpfennig, Schneider und Svenja Hardegger erhöhten auf 13:10. Diesen Vorsprung konnte der TV allerdings prompt wieder ausgleichen (14:14). Doch erneut war es Schneider, die mit zwei Treffern die TG in Front brachte (16:14). Nach wie vor war es die starke Abwehr- und Torhüterleistung, die den Biberacherinnen die nötige Sicherheit brachte. Fast schon wie gewohnt machten es die Blau-Gelben in der Schlussphase trotz Drei-Tore-Führung nochmal spannend – doch im Vergleich zu einigen Spielen in der Vergangenheit konnte die TG Biberach die Führung bis ins Ziel retten und mit 22:21 gewinnen.

Große Freude herrschte dann in der Brühlhalle in Reichenbach, denn mit diesem Erfolg hatten die Biberacherinnen nicht wirklich gerechnet. Der TG-Truppe gelang es aber, handballerische und vor allem körperliche Defizite durch viel Laufbereitschaft und durch eine mannschaftliche Geschlossenheit wettzumachen. Es war immer das Ziel, nochmal einen der großen Drei der Liga zu schlagen. Dass dies nun in Reichenbach gegen den Tabellenführer gelang, war umso schöner. Die TG festigte durch diesen Erfolg zunächst den vierten Tabellenplatz. Am Samstag steht das Heimspiel gegen den TSV Zizishausen an.