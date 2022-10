TG-Handballerinnen erwarten starke Neckarsulmerinnen

Die Handball-Damen der TG Biberach bestreiten am Sonntag um 15.30 Uhr in der Mali-Halle gegen die Sport-Union Neckarsulm II ihr erstes Heimspiel in der neuen Württembergliga-Saison.

Beim knappen 22:21-Sieg zum Auftakt bei der SG Hofen/Hüttlingen hat das Trainerteam viele Erkenntnisse gewonnen und in den Trainingsbetrieb integriert. Definitiv zu hoch war die eigene Fehlerquote, sowohl beim Passen, als auch bei den eigenen Abschlüssen. Ansonsten war der Auftakt gar nicht schlecht und man kann auf der gezeigten Leistung aufbauen.

Mit Neckarsulmer Zweitvertretung der Bundesliga-Mannschaft musste sich zum Auftakt in Schmiden mit 24:33 geschlagen geben, konnte das zweite Spiel zu Hause gegen den TV Reichenbach aber mit 39:29 deutlich gewinnen. 63 geworfene Tore in zwei Spielen zeigen die hohe Qualität des NSU-Angriffs. Mit Laila Ihlefeldt, Lin Johannsen, Nina Engel und Amber Verbraeken kamen auch schon vier Spielerinnen der Erstliga-Mannschaft zum Einsatz. Das Quartett erzielte gegen Reichenbach 30 der 39 Treffer. Allein Rückraumspielerin und Linkshänderin Engel, die auch in der Bundesliga auf der halbrechten Position spielt, markierte 15 Treffer.

Die Biberacherinnen ihrerseits haben sich für das erste Heimspiel vorgenommen, trotz der Stärke der Gäste alles zu geben. Es gilt, den heimischen Fans das bekannte kampf- und laufstarke Gesicht der Mannschaft zu zeigen. Verzichten muss das Trainerteam dabei auf Rückraumspielerin Lena Krais. Dazu stehen hinter den Einsätzen der Wagner-Schwestern Jenny und Sarah noch kleine Fragezeichen. „Bei beiden werden wir das Abschlusstraining abwarten müssen“, so Co-Trainerin Nadine Hermann. Erstmals im Kader wird dagegen Doreen Kirsinger stehen, die von der zweiten Mannschaft aufgerückt ist. Am Sonntag gilt es dann vor allem in der Abwehr gut zu arbeiten und aggressiv zu decken. Darauf aufbauend gilt es im Positionsangriff mutig zu spielen und den Abschluss zu suchen.