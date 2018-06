TG-Handballer weiter in der Krise

Die Bezirksliga-Handballer der TG Biberach rutschen immer tiefer in eine Krise. Beim Auswärtsspiel gegen den Vorletzten SC Lehr kassierte das Team von Trainer Cosmin Popa beim 21:28 (8:13) die dritte Niederlage in Serie.

Die TG war als großer Favorit in den Ulmer Norden gereist. Punkte gab es aber nicht zu holen, dafür hatten die Blau-Gelben auf der Rückfahrt jede Menge Frust im Gepäck und haderten auch mit der Leistung der Schiedsrichter, die einige umstrittene Entscheidungen trafen. „Wir haben heute nicht gut gespielt. Vor allem im Angriff hatten wir zu wenig Mittel gegen die starke 6:0-Abwehr der Lehrer“, sucht Teammanager Dietmar Hummler die Fehler im eigenen Spiel. Nachdem der Start durch Tore von Stefan Nowack und Stefan Beljic noch erfreulich für die TG verlief, musste die Popa-Truppe ab der 13. Minute einem Rückstand hinterherlaufen. Zu wenig klappte im Angriff, unter anderem fehlte die von Hummler angesprochene Kreativität. So baute der SC seinen Vorsprung Tor um Tor aus.

In der 54. Minute bekam die TG – beim 23:17 für Lehr – den ersten Siebenmeter zugesprochen. Lehr bekam insgesamt sieben. Die TG spielte 18 Minuten in Unterzahl, der SCL sechs.

Am Ende stand eine klare Auswärtsniederlage für Biberach, der Trend der TG zeigt klar nach unten. „Wir stecken in einer Ergebnis- und einer spielerischen Krise, ganz klar“, resümiert Hummler. Die Formschwäche der TG macht sich auch in der Tabelle bemerkbar. Biberach ist nur noch Vierter (15 Spiele/18:12 Punkte), auf Aufstiegsrang zwei liegt der HC Lustenau (16/22:10). „Wir schauen jetzt nicht mehr auf Platz zwei. Stattdessen müssen wir von Spiel zu Spiel denken um wieder in die Spur zu kommen“, formulierte TG-Teammanager Dietmar Hummler als neue Marschroute.

SC Lehr – TG Biberach 28:21 (13:8). TG: Ellek, Engler - Kovacevic, Fimpel (2), Jans (3), Böck, S. Nowack (4), F. Nowack, Hermann (2), Braun (4/1), Wille, Beljic (5/1), Lazurca (1).