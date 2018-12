TG-Handballer rutschen in die Krise

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben das vierte Spiel in Folge nicht gewinnen können. Die Mannschaft von Trainer Cosmin Popa verlor vor heimischer Kulisse gegen die TSG Söflingen II mit 29:32 (18:15).

Die TG Biberach konnte nach dem Unentschieden gegen Bad Saulgau und der Niederlage beim SC Vöhringen auch das dritte bezirksinterne Duell nicht für sich entscheiden. Gegen den Aufsteiger TSG Söflingen agierten die Blau-Gelben ohne Biss und das nötige Selbstvertrauen und enttäuschten in vielen Spielabschnitten. Zu den noch erfreulicheren Phasen des Spiels zählte die erste Halbzeit. Meist waren die Biberacher ein Tor voran, ohne wirklich überzeugen zu können. Vor allem die Defensive, die ohne ihren verletzten Tormann Simon Ellek auskommen musste, fehlte jegliche Stabilität. Söflingen zeigte ein attraktives und sehr schnelles Angriffsspiel, dass die TG-Hintermannschaft zusehends überforderte. Zwar erwischte auch der TG-Angriff um Daniel Krais und Markus Böck ein glückliches Händchen, allerdings gelangen dem flinken Patrick Klöffel und Jonathan Linse immer wieder Anschluss- und Ausgleichstreffer.

Cosmin Popa schwörte seine Mannschaft zehn Minuten vor der Halbzeit noch einmal neu ein, gab taktische Anweisungen und seiner Mannschaft gelang es tatsächlich, durch Treffer von Armin Schweigardt, Jan Wille und Simon Krais den Vorsprung auf fünf Tore zu schrauben. 17:12 stand es nach 28 Minuten, die Stimmung unter den 300 Zuschauern war zu diesem Zeitpunkt euphorisch. Doch die TG wollte diese beruhigende Führung scheinbar nicht mit in die Kabine nehmen, weswegen die TSG Söflingen zu drei schnellen Treffern förmlich eingeladen wurde – nichts war es mit einem ruhigen Pausentee für die TG-Akteure.

Der negative Abschluss der ersten Spielhälfte schien sich nahtlos in die zweite Hälfte zu übertragen. Die Defensive der TG stabilisierte sich keineswegs, im Gegenteil gelang es den Ulmern nun immer häufiger, durch einfache Spielzüge für Chaos in der Biberacher Hintermannschaft zu sorgen. Durch den 18:19-Treffer von Alexander Unseld in der 35. Minute nahm Söflingen zum ersten Mal die Führung ein. Von diesem Moment an geriet die TG immer weiter ins Hintertreffen. Popa stellte seine Mannschaft diverse Male um, versuchte unter anderem mit dem siebten Feldspieler im Angriff zum Erfolg zu kommen. Doch keine der Maßnahmen zündete, die TSG blieb sehr dominant. Drei Minuten vor Schluss gelang es Timo Jans, auf 29:31 zu verkürzen, die lautstarken TG-Fans schöpften nochmals Hoffnung. Trotz eines Ballgewinns in der Defensive konnte die TG keinen Ertrag schöpfen, es sollte ihr kein weiterer Treffer gelingen.

Am Ende siegte die TSG Söflingen in einer sehr fairen Begegnung mit 29:32. Die TG befindet sich nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie in einer handfesten Krise. Zu der fehlenden Cleverness der letzten Begegnungen gesellte sich nun auch noch ein Abwehrproblem. Keine einfache Situation für Popa und seine Mannschaft, ihm bleibt nun eine Woche, um das Ruder am kommenden Samstag gegen den Vorletzten Ravensburg wieder umzureißen.