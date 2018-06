TG-Handballer reisen zum Jahresauftakt ins Allgäu

Die Biberacher Bezirskliga-Handballer stehen im ersten Spiel 2012 vor einer lösbaren Auswärtsaufgabe. Die TG-Männer gastieren um 16.15 Uhr in der Wangener Argentalhalle bei der MTG-Reserve. Derzeit stehen die Allgäuer mit 8:14 Punkten auf dem achten Tabellenplatz und damit im Mittelfeld der Bezirksliga. Die TG hingegen hält als Tabellenvierter nach der Vorrunde mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer SC Vöhringen II den Kontakt zur Ligaspitze.

Betrachtet man die Hinrunde, so könnte die TG durchaus weiter oben stehen. Allerdings verloren die Biberacher einige Spiele denkbar knapp, so gegen den SC Lehr oder die PTA Bregenz II. Beide Partien verloren die TG-Männer jeweils nur mit einem Tor Unterschied. Dazu kam ein nicht enden wollendes Verletzungspech. In keiner Partie spielten die Biberacher in Bestbesetzung.

Das Ziel von Trainerin Silli Herth ist es daher, in der Rückrunde mehr Spiele zu gewinnen als in der Hinrunde. „Dann wird man sehen, wo wir am Ende stehen und ob wir um den Aufstieg mitspielen oder nicht“, sagt Herth.

Im Hinspiel Anfang Oktober 2011 in Biberach bezwang die TG die Wangener mit 36:32. Allerdings taten die Biberacher lange Zeit schwer gegen den unangenehm zu spielenden Gegner. Wangens Zweite hat immer wieder Spieler aus der Württembergliga-Mannschaft in ihren Reihen beziehungsweise ältere Routiniers, die ebenfalls schon höherklassig gespielt haben und mit ihrer Erfahrung ihre Gegner regelmäßig vor Probleme stellen.

Die 32 Gegentreffer im Spiel in Biberach waren entschieden zu viel. Um das heutige Spiel zu gewinnen, müssen die TG-Männer daher diese Quote deutlich verringern. Die Weihnachtspause haben die Biberacher genutzt, um im Training neue Wege zu gehen. So trainierten sie erstmals mit den Volleyball-Regionalliga-Frauen der TG.

Beide Trainer, Markus Bertele von der Volleyballabteilung als auch Silli Herth sahen etliche Ähnlichkeiten bei grundlegenden Bewegungsabläufen in beiden Sportarten. So stand neben dem Spaß, auch ernsthaftes Training auf dem Programm. Das Ergebnis war, dass dieses durchaus wiederholt werden kann.