Gegen die HSG Bargau-Bettringen haben die Landesliga-Handballer der TG Biberach ein Debakel erlebt. Die Gastgeber konnten die einseitige Begegnung mit 35:24 (17:15) für sich entscheiden. Es ist die höchste Saisonniederlage der TG.

Während die TG in der ersten Spielhälfte noch gut mithalten konnte und einige ansehnliche Angriffe spielte, brachen in der zweiten Halbzeit alle Dämme. Im Angriff lief kein Spielzug rund, auch in der Abwehr brachte die TG kein Bein auf den Boden. Oft in Unterzahl agierend, konnte der Angriff der selbsternannten „Roten Löwen“ tun und machen was er wollte.

In der Anfangsphase erlebten die 200 Zuschauer in der Schwäbisch Gmünder Uhlandhalle eine flotte Begegnung mit vielen Toren. Es waren erst zehn Minuten gespielt, als Simon Krais der 7:7-Ausgleich gelang. Vor allem das Spiel über den Kreisläufer Manuel Kruse funktionierte in den Anfangsminuten. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt hatte die TG-Defensive keinen Zugriff auf den HSG-Angriff. Das rächte sich in der Folge, als die TG selbst im Angriff in Schwierigkeiten geriet und nicht mehr traf. Bereits nach 15 Minuten stand es 11:7.

Diese Führung gaben die Gastgeber im weiteren Spielverlauf nicht mehr ab. Zwar konnte die TG kurz vor der Pause nochmal auf 17:15 verkürzen, doch direkt nach dem Seitenwechsel hatte es sich die TG selbst zuzuschreiben, dass sie das Spiel nicht offenhalten konnte. Innerhalb von zwei Minuten verwarfen sowohl Lukas Fimpel als auch Julian Betz einen Strafwurf für die TG, dazu kam, dass in dieser Phase Simon Krais eine Zweiminutenstrafe von den gut leitenden Schiedsrichtern aus Balingen erhielt. Infolgedessen konnte die HSG die entscheidenden Tore Abstand zwischen sich und die TG legen. Bis zur 40. Spielminute hatte sie den Spielstand auf 22:16 gedreht.

Kein Biberacher Aufbäumen

Was Trainer Dominic Ellek in dieser Phase vermisste, war ein Aufbäumen der Mannschaft und eine Aufholjagd. Näher als auf drei Tore konnte die TG nicht verkürzen. Ganz im Gegenteil: Die Abwehrleistung erreichte einen weiteren Tiefpunkt und so nahm die Blamage ihren Lauf. Am Ende musste sich die TG mit 24:35 geschlagen geben, die höchste Niederlage seit langer Zeit.

Am kommenden Samstag tritt die TG wieder vor eigenem Publikum an. Um gegen den Tabellen-13. HSG Friedrichshafen-Fischbach eine Chance zu haben, wird eine klare Leistungssteigerung notwendig sein. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der PG-Halle.