TG gewinnt württembergische Meisterschaft

Die U14-Faustballerinnen der TG Biberach haben sich den Titel bei der württembergischen Meisterschaft im Feld gesichert. Die TG qualifizierte sich in Biberach damit auch für die süddeutsche Meisterschaft am 24. Juli in Unterhaugstett.

Das von Markus Hamberger und Uwe Kratz gecoachte TG-Team konnte sich trotz des kurzfristigen Ausfalls von Kapitänin Hanna Laßleben gegen die gesamte Konkurrenz durchsetzen. In drei Sätzen siegte Biberachs U14 gegen den nach TG-Angaben stark spielenden TV Stammheim (7:11, 12:10, 11:7). Den TSV Malmsheim hatte die TG über den kompletten Spielverlauf hinweg stets im Griff (11:4, 11:7). Da auch der TV Unterhaugstett bis dahin beide Spiele gegen Malmsheim und Stammheim gewonnen hatte, kam es in der letzten Partie für die TG zu einem Endspiel. Beide Teams agierten auf Augenhöhe. Am Ende setzte sich Biberach in zwei Sätzen durch (11:9, 11:8) und sicherte sich so den Titel.

Biberachs U18-Mädchen gingen bei der württembergischen Meisterschaft in Unterhaugstett an den Start. Dort blieb das Biberacher Team sieglos, dennoch war die Freude am Sport nach TG-Angaben groß nach der langen Pause. Biberach verlor gegen Unterhaugstett (6:11, 8:11), den TV Vaihingen/Enz (7:11, 9:11) und den TSV Gärtringen (7:11, 6:11).