TG gewinnt Krimi

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben das Heimspiel gegen die SG Kuchen-Gingen mit 28:27 (15:10) gewonnen. Lange Zeit sah es für die TG nach einem sicheren Erfolg aus, ehe die Gäste eine furiose Aufholjagd starteten und beinahe noch den Spieß umgedreht hätten.

„Das war über weitere Strecken heute nicht gut von uns. Aber am Ende stehen ein Arbeitssieg und damit zwei Punkte“, resümierte Teammanager Dietmar Hummler nach dem knappen Erfolg seiner TG gegen den Tabellenletzten. „Wir sind schon schlecht ins Spiel gekommen und hatten unsere einzige gute Phase zwischen der 15. und 30. Minute.“ Die Anfangsphase war holprig, vor allem die Abwehr der TG stand nicht gut und so kamen die Gäste immer wieder zu freien Wurfmöglichkeiten aus nur sieben Meter Entfernung. Einzig Tim Schätzle im Tor zeigte eine tolle Leistung und hielt die Blau-Gelben mit seinen Paraden im Spiel. Knapp 20 Minuten lang verlief die Begegnung ausgeglichen, ehe beim Stand von 9:9 mit der Einwechslung von Alexander Markov mehr Stabilität in die TG-Deckung zurückkehrte. Zu diesem Zeitpunkt verbesserte sich auch die Erfolgsquote im Angriff und die Biberacher schafften es, bis zum Seitenwechsel einen 15:10-Vorsprung herzustellen. Das 15:10 erzielte der gut spielende Felix Berg.

Die TG bestätigte in der Anfangsphase der zweiten Hälfte ihr solides Spiel, die SG forderte die Biberacher aber zu jedem Zeitpunkt. So schaffte es die Mannschaft von Trainer Cosmin Popa nie, den Vorsprung auszubauen. Die Mannschaft um den neuen Gästetrainer Martin Geiger agierte hochmotiviert und wartete nur auf eine Schwächephase der TG, um dann zuzuschlagen. Ab der 40. Minute war es dann so weit. Die TG verlor jegliche Struktur im Angriff. Den Gastgebern unterliefen Abspielfehler im Aufbau, das Konterspiel war fehlerhaft, Spielkultur und Kombinationshandball waren von da an Fehlanzeige. Die Kuchener um ihren Torjäger Moritz Mayer holten dagegen Tor um Tor auf. Die TG bot der SG die Gelegenheit, einfache Kontertore zu erzielen, da sie sich ihrerseits durch Fehlwürfe in die Bredouille brachte. Dennoch gingen die Biberacher am Ende mit einem 28:27-Erfolg vom Feld.

Heimspiel gegen TSV Blaustein

Das Spiel gegen die SG Kuchen-Gingen war für die TG der Auftakt zu einer englischen Woche. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die TG am Mittwoch ab 20.15 Uhr in der PG-Halle in Biberach. Dann trifft die Mannschaft von Cosmin Popa in der zweiten Runde des HVW-Pokals auf den TSV Blaustein. Der TSV ist derzeit Spitzenreiter in der Baden-Württemberg-Oberliga.