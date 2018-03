TG gelingt wichtiger Heimsieg

Die Basketballer der TG Biberach haben am 16. Spieltag in der Bezirksliga Ost einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert. Die TG setzte sich in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle mit 61:57 (25:28) gegen die BG Bodensee durch und hat damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Nach zuletzt zwei Pleiten in Folge gegen Elchingen III und Reutlingen II war es der fünfte Saisonsieg für die TG.

Die Gastgeber erwischten keinen guten Start in die Partie und lagen bereits nach zwei Minuten mit 0:6 in Rückstand. Die Pirates hingegen hielten das Tempo in der Anfangsphase sehr hoch und kamen immer wieder zu einfachen Punkten. Gegen Ende des ersten Viertels fand die TG jedoch besser ins Spiel und verkürzten den Rückstand auf 10:12.

Auch der Start ins zweite Viertel ging zunächst an die Gäste: BG-Guard Daniel Walk brachte sein Team mit drei Dreiern in Folge erneut mit sechs Zählern in Front. Doch die Biberacher hielten den Anschluss und kämpften sich erneut heran und gingen beim Spielstand von 25:28 mit einem Drei-Punkte-Rückstand in die Halbzeitpause.

Biberach zeigt Kampfgeist

Nach dem Wiederanpfiff stellte TG-Coach Martin Arens von einer Zonenverteidigung auf eine Manndeckung um und diese taktische Umstellung erwies sich als goldrichtig. Mit einem 8:0-Lauf in den ersten drei Minuten drehte Biberach einen Rückstand von vier Punkten in eine Vier-Punkte-Führung – die erste für die TG in diesem Spiel. Doch die erhoffte Kehrtwende blieb aus, denn in den nächsten drei Minuten blieb Biberach erneut ohne Korberfolg, die Pirates hingegen starten einen 12:0-Run. Vor allem von der Freiwurflinie bewiesen sich die Gäste mit sechs Punkten (aus acht Versuchen) sicher. In den Schlussminuten des dritten Viertels zeigte die TG jedoch jenen Kampfgeist, welcher das Team schon die gesamte Saison über auszeichnet. Vor allem TG-Center Benedikt Bärtle und Point-Guard Oliver Lorenz übernahmen in dieser Phase Verantwortung und erzielten zusammen 14 Punkte. Mit 20 Zählern (Bärtle) und 19 Punkten (Lorenz) waren beide am Ende auch die Topscorer ihrer Mannschaft.

Starke Verteidigung

Mit einer knappen 47:45-Führung ging die TG in das letzte Viertel und behielt in der Schlussphase der Partie die Nerven. Drei Minuten vor dem Ende des Spiels lag man mit 57:49 in Front. In der Defensive präsentierte sich die TG im entscheidenden Viertel stark und ließ keine einfachen Punkte zu. Die Pirates punkteten ähnlich wie im dritten Viertel fast nur noch von der Freiwurflinie (acht von zwölf). In den Schlusssekunden versuchten die Gäste nochmals mit schnellen Fouls die Zeit zu stoppen, dieser Plan ging aber nicht auf und am Ende feierten die TG einen 61:57-Heimerfolg.

Durch den Sieg hat Biberach den siebten Platz in der Tabelle gefestigt und nun vier Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz und zwei Zähler zur Relegation. Wegen des gewonnenen direkten Vergleichs gegen Kirchheim/Teck kann die TG nicht mehr direkt absteigen. Mit einem Sieg am kommenden Samstag gegen Heidenheim würde man den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machen. Aber auch bei einer Niederlage des TSV Laupheim kommendes Wochenende gegen Elchingen würde Biberach, unabhängig davon, wie man selbst spielt, die Klasse halten.