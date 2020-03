TG gelingt Revanche gegen Kirchheim

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben durch eine starke Leistung im Heimspiel den bisherigen Tabellenzweiten VfL Kirchheim mit 26:25 (13:12) geschlagen. Damit setzte die TG um ihre Trainer Dominic Ellek und Simon Kruse ihre Vorsätze in die Tat um und stellte dem favorisierten Aufstiegsaspiranten ein Bein.

Vor 300 Fans in der Biberacher PG-Halle hatten sich die TG-Akteure einiges vorgenommen und wollten sich ihrem Publikum von der besten Seite präsentieren. Den Zuschauern wurde in jedem Fall ein Handballspiel mit allen Facetten gezeigt. Eine enge, umkämpfte, aber auch hochklassige Begegnung war in der ersten Hälfte zu sehen. Beide Mannschaften zeigten guten Handball, ließen wenige Fehler zu, was zu einem engen Spielverlauf führte. Bis zum 6:5 durch Bogdan Botezatu war die TG meist einen Schritt voraus. Doch dann legte der VfL Kirchheim einen Zwischenspurt hin und zeigte, dass er als Spitzenclub immer in der Lage ist, einen Zahn zuzulegen – bis auf 11:8 konnten sich die Kirchheimer absetzen. Doch auch die TG war hellwach und vor allem die Außenspieler zeigten sich abschlussstark. Erneut Botezatu und Tobias Baumgart waren es, die für die 13:12-Pausenführung für die TG sorgten. „Wir haben nach dem Rückstand unsere Deckung umgestellt, das hat uns dann geholfen in Führung zu gehen“, so Dominic Ellek. Die TG spielte in dieser Situation mit Youngster Tilman Kuss auf der vorgezogenen Position, der in seinem dritten Landesliga-Spiel ein Sonderlob von Trainer Ellek bekam.

Starke Defensivleistung

Nach dem Seitenwechsel gab es für die TG Biberach nur ein Gas: Vollgas. Die Blau-Gelben zeigten zu Beginn der zweiten Hälfte großartigen Handball. Gestützt durch eine starke Defensivleistung konnte die TG ihr Spiel im Angriff nun gestalten. Der Schlüssel zum Erfolg waren viele Wechselmöglichkeiten, die Dominic Ellek zur Verfügung standen. Unter anderem stieß Daniel Krais nach langer Verletzungspause wieder zur Mannschaft und zeigte ein starkes Spiel. „Wir haben die gesamte Zeit durchwechseln können und dadurch durchgehend Druck auf die gegnerische Abwehr ausüben können“, so Dominic Ellek. Angetrieben wurde die TG-Offensive von Spielmacher Markus Böck – sein Cousin Thimo trat im Trikot der Gäste an –, der nicht nur durch Anspiele seine Mitspieler in Szene setzte, sondern mit sieben Treffern auch bester TG-Torschütze war. Ebenfalls sieben Mal netzte Lukas Fimpel ein, der eine starke Leistung zeigte.

Schätzle wird zum Matchwinner

So konnte sich die TG bis zur 40. Minute auf 19:13 absetzen. Fortan spielte die TG zwar weiterhin stark, dennoch konnten die Gäste Tor um Tor aufholen. „Wir haben in dieser Phase zu wenig mannschaftstaktisch gespielt, leider hatten wir dann zu viele Einzelaktionen, die zu Ballverlusten geführt haben“, erklärte Dominic Ellek. Nach 51 Minuten konnte Julian Mikolaj für den VfL auf 22:20 verkürzen, doch als Böck in der 55. Minute auf 24:20 stellte, schien das Spiel zu Gunsten der TG zu kippen. Doch der VfL schaffte es noch mal auszugleichen und Dominic Ellek nahm zwei Minuten vor Spielende seine Auszeit. Tatsächlich lief es diesmal nicht wie im Hinrundenspiel und die TG hatte in den letzten Minuten das bessere Ende für sich. Zum Matchwinner wurde Torhüter Tim Schätzle, der aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls seines Kollegen Simon Ellek einziger Torwart war und der in der Schlussphase entscheidend parierte. Fimpel war es, der in der letzten Minute das 26:25 für die TG erzielte. Beim letzten Angriff konnten die Kirchheimer einen direkten Freiwurf nicht verwandeln.

Nach diesem furiosen Sieg ist die TG nächstes Wochenende auswärts beim TV Steinheim (Samstag, 20 Uhr) gefragt.