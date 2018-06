TG gelingt erster Saisonsieg

Im dritten Anlauf hat es geklappt für die Regionalliga-Volleyballerinnen der TG Biberach. Diese brachten im zweiten Heimspiel der Saison den ersten Sieg unter Dach und Fach. Klar mit 3:0 (25:17, 25:17, 25:22) bezwang die TG den VfB Mosbach-Waldstadt.

Trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Mittelblockerin Lena Kälberer und ohne den erkrankten Chefcoach Juri Mühlstein präsentierten sich die Gastgeberinnen von Beginn an entschlossen und hoch motiviert. So erlebten die Zuschauer in der Wilhelm-Leger-Halle insgesamt zwar kein hochklassiges Spiel, wohl aber eine gut aufgelegte TG-Mannschaft, die zunehmend Spaß am eigenen Spiel fand und gemeinsam um jeden Punkt kämpfte. Dementsprechend zufrieden mit der Leistung seines Teams war Co-Trainer Gerd Kehm, der in Abwesenheit Mühlsteins das Coaching übernommen hatte. „Jede Spielerin hat sich im Vergleich zum ersten Spiel deutlich gesteigert. Vor allem in Annahme und Aufschlag waren wir deutlich stabiler“, sagte Kehm.

Schon früh setzte sich Biberach im ersten Durchgang mit guten Aufschlägen ab und baute die 8:3-Führung zwischenzeitlich sogar zum 16:8 aus. Nur selten gelang es den Gästen Druck auf den Gegner auszuüben. Der eigene Aufschlag geriet oft zu harmlos und war kein Problem für den TG-Annahmeriegel. Auch aus der Annahme heraus schaffte es der VfB trotz vielversprechendem Spielaufbau nicht, den Ball in der Biberacher Feldhälfte unterzubringen. Zwei Auszeiten von Mosbachs Trainer Volker Bondzio beim 7:13 und 9:18 verpufften scheinbar wirkungslos. Biberach nahm nach dem 21:10 etwas den Gang raus, markierte aber gegen kämpferische Gäste schließlich den 25:17-Satzgewinn.

Nicht nur vom Ergebnis her glich der zweite Abschnitt dem ersten. Die TG legte früh vor und profitierte nach einer 5:0- und 16:7-Führung auch von etlichen leichten Fehlern der Mosbacherinnen. Die kamen trotz guter Einzelaktionen nicht richtig ins Spiel und so ging auch der zweite Satz mit 25:17 an Biberach.

Bessere Antworten

Möglicherweise wähnten sich die Gastgeberinnen nach den zwei klar gewonnenen Sätzen nun etwas zu sicher. Zu Beginn des dritten Durchgangs fehlte die nötige Konzentration und es schlichen sich vermehrt Fehler bei Biberach ein. Die Folge war ein früher Rückstand, den Biberach zunächst nicht egalisieren konnte, auch weil der Gegner jetzt konsequenter agierte. Erst beim 21:21 war die TG wieder dran, hatte dann im entscheidenden Momente die besseren Antworten parat und sicherte sich den Satz mit 25:22 und das Spiel mit 3:0.

„Alle Spielerinnen haben einen wichtigen Schritt gemacht und gesehen, dass sie in der Liga auch Spiele gewinnen können. Das ist für uns zu diesem Zeitpunkt ein wichtiger Faktor“, bilanzierte Kehm, der trotz des Siegs auch Defizite im Spiel seiner Mannschaft ausgemacht hatte. „Vor allem am Stellungsspiel der Abwehr und dem Blockverhalten werden wir unter der Woche noch feilen“, so der Co-Trainer. Am kommenden Samstag steht der TG der schwere Gang zum Tabellenführer nach Beiertheim bevor.

TG Biberach – VfB Mosbach-Waldstadt 3:0 (25:17, 25:17, 25:22). TG: Friedrich, Kemper, Maier, Müller, Resch, Schlecker, Traub, Winter.