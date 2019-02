TG gelingt Derbysieg

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben das Bezirksderby beim SC Lehr für sich entschieden. Nach einer starken Abwehr- und Torhüterinnenleistung stand am Ende eines insgesamt sehr mauen Spiels ein 18:14 (9:8)-Erfolg für die TG auf der Anzeigetafel. Die Biberacherinnen verbringen damit die Fasnetspause auf dem dritten Tabellenplatz und haben weiter drei Punkte Vorsprung auf Rang fünf.

Es war das erwartet schwere Spiel in der Sporthalle Ulm-Nord, das die TG sehr konzentriert und hoch motiviert anging. Schöne Spiele sind in Lehr nie zu erwarten, deswegen hatten sich die Biberacherinnen vorgenommen, vor allem in der Abwehr richtig Gas zu geben, um so den einen oder anderen Fehler im Angriff verschmerzen zu können. Und genau dieser Plan sollte aus TG-Sicht perfekt aufgehen. Lara Kuhn erzielte die 1:0-Führung (5.), die die sonst fast komplett aus dem Spiel genommene Elena Kramer ausgleichen konnte.

Doch es war bereits zu erkennen, dass sich TG-Torhüterin Andrea Bretzel und ihre Vorderleute in der Abwehr nicht viele Treffer fangen würden. So fiel das zweite Tor der Gastgeberinnen auch erst in der 18. Minute, als die Biberacherinnen durch Treffer von Julia Wucherpfennig, Jessica Haas, Daniela Ruf und Nadja Nowack mit 7:2 in Führung lagen. In der Folgezeit leistete sich die TG aber immer wieder zu einfache Fehler und war vor allem im Abschluss zu nachlässig. Eine elfminütige torlose Phase von Biberach ließ den SCL wieder herankommen (8:8), ehe Rechtsaußen Claudia Weiser für die 9:8-Pausenführung sorgte.

Mehr Cleverness im Angriff sowie eine weiterhin starke Torwart- und Abwehrleistung sollten die Bausteine für eine erfolgreiche zweite Halbzeit sein – so der Plan im TG-Lager. Doch wieder setzte es zunächst kleine Nackenschläge für die Biberacherinnen: Die TG verwarf zwei Siebenmeter und Ida Glasner glich zum 9:9 für den SCL aus. Dann brachte Anne Münzer die Gäste mit zwei Treffern erneut in Führung. Die Zuschauer in der Sporthalle Ulm-Nord sahen nun ein sehr maues Württembergligaspiel, bei dem angesichts der wenigen Tore jeder Treffer hätte entscheidend sein können. Rebecca Kunz und Valentina Herth trafen für die TG und brachten ihr Team damit auf die Siegerstraße (14:12). Münzer legte das 15:12 nach. Nach einer Auszeit erzielten Weiser, Münzer und Nowack die weiteren Tore zum 18:14-Endstand für Biberach.

Die Freude über den zweiten Derbysieg in Folge war groß aufseiten der TG. So souverän hatte man in den vergangenen Jahren in Lehr selten gespielt. „Wir haben uns unter der Woche einen genauen Plan vorgenommen, wie wir spielen wollen. Diesen hat die Mannschaft eins zu eins umgesetzt und dieses schwere Spiel letztlich souverän Dank einer starken mannschaftlich geschlossenen Leistung gewonnen“, bilanzierte TG-Trainer Florian Nowack. „Eine Entwicklung des Teams ist deutlich zu erkennen, denn trotz Rückschlägen sind wir in der Lage, cool zu bleiben.“

Damit „überwintert“ die TGB über Fasching auf dem dritten Tabellenplatz und hat weiterhin drei Punkte Vorsprung auf Platz fünf. Eine tolle Momentaufnahme, die man nun genießen kann.