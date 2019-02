TG gelingt der Befreiungsschlag

Mit einem 32:24 (18:11)-Erfolg gegen das HT Uhingen-Holzhausen haben die Handballer der TG Biberach ihre Negativserie in der Landesliga beendet. Gegen die abstiegsbedrohten Gäste gelang der Mannschaft von Trainer Cosmin Popa ein Start-Ziel-Sieg.

Mehr als zwei Monate nach dem letzten Sieg der TG Biberach (28:26 gegen den TSB Ravensburg) ist ihr am Samstagabend der Befreiungsschlag gelungen. Mit einer couragierten Leistung bezwang die Popa-Mannschaft Uhingen-Holzhausen, das zuvor zwei Mal in Serie gewonnen hatte und deshalb mit Rückenwind in die Begegnung ging.

Die TG bestätigte dagegen von Beginn an die aufsteigende Formkurve. Schon beim Spitzenteam TV Reichenbach zeigte sie vor einer Woche eine gute Leistung, doch die Fans in der PG-Halle merkten vom Anpfiff an, dass die Blau-Gelben dieses Mal noch mehr wollten. Die TG in Person von Daniel Krais machte bereits in den Anfangsminuten deutlich, dass es für die Gäste am Samstagabend nicht viel zu holen gibt. Krais selbst legte eine hohe Schlagzahl vor: Er zeigte vor allem zu Beginn eine hervorragende Leistung, fünf seiner acht Treffer erzielte er innerhalb der ersten zwölf Minuten.

Komfortable Halbzeitführung

Mit 7:4 lag die TG zu diesem Zeitpunkt in Führung und der Gästetrainer Almir Mekic bat seine Mannschaft zur Auszeit. Doch die Wirkung dieser verpuffte, da auch die TG-Defensive im Vergleich zu den vergangenen Spielen deutlich verbessert auftrat. Nicht willens, den Torevorsprung aufzugeben, kämpften die Blau-Gelben um jeden Ball und hatten dabei eine gute Zweikampfquote. Und so schaffte die TG gegen Ende der ersten Hälfte einen Zwischenspurt mit Toren von Jan Wille und Simon Krais abzuschließen und dadurch einen stattlichen 18:11-Halbzeitstand mit in die Kabinen zu nehmen.

Popa schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben, denn auch im zweiten Durchgang ließ die Mannschaft nicht nach und man merkte, dass sie ihr Publikum für die etwas mauen Auftritte in der jüngeren Vergangenheit entschädigen wollte. Zwar verlangsamte sich das Spieltempo ein wenig im Vergleich zum ersten Durchgang, dennoch hielt die TG die Zügel in der Hand, spielte variantenreich im Angriff und machte nur wenige Fehler in der Defensive. Zum Einsatz kam nun auch der aus der zweiten Mannschaft nachnominierte Manuel Kruse, der sich auch direkt doppelt in die Torschützenliste eintragen konnte. Das HT Uhingen-Holzhausen gab zwar nochmal alles, konnte den Abstand am Ende um wenige Tore verringern, doch am klaren 32:24 für die TG änderte das nichts. Den letzten Treffer erzielte Daniel Krais, der damit seine starke Leistung abrundete.

Für die TG sollte dieser Befreiungsschlag als Motivationsschub für die noch anstehenden Aufgaben gelten. Nächsten Samstag treten die Biberacher beim VfL Kirchheim/Teck an.