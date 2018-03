TG gelingt Arbeitssieg

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben ihr Heimspiel gegen die SG Lauterstein II mit 26:23 (14:10) gewonnen. Dabei legte die TG einen Blitzstart hin, ließ aber im Laufe der ersten Halbzeit nach. Erfolgreichste Torschützen waren Julian Betz und Stefan Beljic mit jeweils sechs Treffern.

Direkt im Anschluss an das spannende Kreisliga-Derby zwischen der TG Biberach III und der SG Mettenberg (ebenfalls 26:23) durften die beiden Landesliga-Mannschaften ihr Können in der PG-Halle präsentieren. Die TG legte los wie die Feuerwehr: Über alle Positionen sorgte sie für Gefahr und auch die Abschlussqualität ließ keine Wünsche offen. Simon Krais, Julian Betz, Jan Wille, Timo Jans und Ante Kovacevic hießen die ersten Torschützen für die TG.

Die TG zeigte sich für den Gegner damit unberechenbar. „Wir haben zu Beginn wenige technische Fehler gemacht und unsere Wurfquote war sehr gut“, erklärt TG-Teammanager Dietmar Hummler die Anfangsminuten. In der 17. Spielminute traf Stefan Beljic zum 11:4, die höchste Führung im gesamten Spiel. Danach gelang es der TG nicht mehr, den Elan aufrechtzuerhalten. „Ich kann mich an einige Angriffe erinnern, in denen wir nach fünf Sekunden abgeschlossen haben. Wir haben unnötig schnell gespielt, so entstehen dann auch Fehler“, so Hummler. Die Lautersteiner gaben sich auch zu keiner Zeit des Spiels auf, nutzten die Chancen im Angriff und schafften es bis zur Halbzeit, auf 14:10 aufzuholen.

Diese Phase des Spiels, in der Biberach die notwendige Konsequenz in Abwehr und Angriff vermissen ließ, dauerte auch in der zweiten Halbzeit an. Vor allem die rechte Angriffsseite der Lautersteiner machte der TG-Defensive Probleme. Rechtsaußen Rene Adelhelm war stets torgefährlich und konnte insgesamt sechs Treffer erzielen.

Zehn Minuten vor Ende konnte Lauterstein in Person von Loris Sadriu den 21:20-Anschlusstreffer erzielen. Erst dann schaffte es die Mannschaft um ihren Interimstrainer Dominic Ellek, wieder einen Gang zuzulegen. Vor allem die Abwehr steigerte sich. „In der Anfangsphase und in den letzten zehn Minuten war unsere Defensivleistung wirklich hervorragend“, lobt Hummler. Dank dieser Steigerung in den Schlussminuten brachte die TG den 26:23-Erfolg über die Zeit.

Unter dem Strich stand ein verdienter Erfolg, den Hummler unter der Rubrik „Arbeitssieg“ verbuchte. Erfreulich aus TG-Sicht ist, dass sich alle eingesetzten TG-Spieler in die Torschützenliste eintragen konnten, Tobias Hermann hatte wegen einer Handgelenksprellung passen müssen. Auch Tobias Baumgart gehörte zu den Torschützen, er stand nach mehrmonatiger Verletzungspause wieder auf dem Feld.