TG geht motiviert ins Derby

Das erste Heimspiel des neuen Jahres ist für die Landesliga-Handballer der TG Biberach ein Derby: Mit dem SC Vöhringen reist der aktuelle Tabellenvierte an die Riß. Anpfiff in der Biberacher PG-Halle ist am Samstag um 19.30 Uhr.

Spannend und eng: So verliefen die meisten der zurückliegenden Derbys zwischen der TG Biberach und dem SC Vöhringen. Meist endeten die Partien zugunsten der Illerstädter. So auch in der Hinrunde der aktuellen Saison am zweiten Spieltag. Damals musste sich die TG trotz guter Leistung mit 23:24 im Vöhringer Sportpark geschlagen geben. Seitdem lief die Saison für die Vöhringer ein wenig besser als für die TG. Die Mannschaft der Trainer André Möller und Johannes Stegmann belegt derzeit den von so vielen Mannschaften anvisierten vierten Tabellenplatz, der zur Qualifikation für die neue Verbandsliga in der kommenden Spielzeit berechtigt.

Diesen vierten Platz haben die Vöhringer allerdings erst am vergangenen Wochenende erobert. Nach einer furiosen zweiten Spielhälfte gewann der SCV das Heimspiel gegen den bisherigen Vierten, die HSG Bargau/Bettringen, mit 36:22. Die Form der Vöhringer ist also blendend, das weiß auch TG-Trainer Dominic Ellek. „Wir haben die Vöhringer beobachtet und werden auch die Erkenntnisse aus dem Hinspiel nutzen. Letztendlich müssen wir uns aber auf unsere eigene Leistung konzentrieren“, sagt er. Die eigene Leistung war im ersten Rückrundenspiel gut, auch die TG war erfolgreich (31:28 gegen Lauterstein II).

Herausragendes Duo

Zuletzt zeigte sich die TG vor allem in der Abwehr verbessert, gerade rechtzeitig zum Spiel gegen Vöhringen. Eine solide Abwehr ist gegen den SCV essenziell, wenn man bedenkt, dass die Vöhringer zuletzt gegen Bargau/Bettringen nicht weniger als 24 Tore innerhalb einer Halbzeit erzielten. Herausragend sind beim SCV seit Jahren Rückraumshooter Valentin Istoc und Linksaußen David Schuler, die die TG-Abwehr in den Griff bekommen muss, um eine Siegchance zu haben.

Allerdings wird die TG ersatzgeschwächt in die Begegnung gehen. Torhüter Simon Ellek fehlt grippekrank, Daniel Krais verletzte sich beim Spiel in Lauterstein und auch Fabian Hermann ist aufgrund einer Verletzung aus der Vorbereitung noch angeschlagen. Dennoch geht Trainer Dominic Ellek optimistisch in das Spiel: „Wir ziehen viel Positives aus dem Lauterstein-Spiel und sind motiviert, auch gegen Vöhringen erfolgreich zu sein.“