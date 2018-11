TG geht als Favorit ins Derby

Ein Duell mit hohem Spannungsgehalt verspricht das Heimspiel der TG Biberach in der Handball-Landesliga gegen den TSV Bad Saulgau. Anpfiff zum Oberschwaben-Derby ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Biberacher PG-Halle.

Nach der Auswärtsniederlage bei der SG Lauterstein II möchten die Biberacher um Trainer Cosmin Popa unbedingt wieder punkten. Ein Sieg im Lokalderby gegen den TSV Bad Saulgau wäre doppelter Balsam für die TG-Seele. Mit den Saulgauern reist eine Mannschaft an die Riß, gegen die es in letzter Zeit trotz der geografischen Nähe selten Pflichtspielduelle gegeben hat. Dies lag vor allem daran, dass der TSV eine erfolgreiche Ära hinter sich hat, die den Club zeitweise bis in Liga drei führte. In den vergangenen Jahren näherten sich TG und TSV in Sachen Spielklasse immer weiter an. Der TSV spielte vor vier Jahren bereits für eine Saison in der Landesliga, damals waren die Blau-Gelben allerdings noch Bezirksligist. Nach dem Abstieg des TSV aus der Württembergliga kommt es nun wieder zum Derby.

Engler-Rückkehr nach Biberach

Interessant ist das Duell auch, da einige TG-Akteure in der Vergangenheit das TSV-Trikot trugen. So wechselten Florian Engler, Tobias Baumgart, Simon Kruse und Manuel Kruse zwischenzeitlich nach Bad Saulgau. All diese Spieler sind mittlerweile zur TG zurückgekehrt, haben ihre Karriere beendet oder spielen für die „Zweite“. Im aktuellen TSV-Kader steht dagegen Jonas Engler, der das Handballspielen in Biberach gelernt hat, weiterhin als TG-Jugendtrainer engagiert ist und nun das TSV-Tor hütet. Trotz des Abstiegs ist der Enthusiasmus in Bad Saulgau ungebrochen, was weniger an den bisher gezeigten Leistungen liegt. Mit 11:9-Punkten rangiert der TSV im Tabellenmittelfeld. Die Heimspiele in der Saulgauer Kronriedsporthalle sind meistens ausverkauft und auch in Biberach werden viele Gästefans erwartet.

Zuletzt musste der TSV bei der Überraschungsmannschaft der Saison, der SG Bettringen, eine 26:30-Heimniederlage hinnehmen, was dafürspricht, dass der TSV um ihren neuen Trainer Matthias Stempf seine Rolle in der neuen Liga noch finden muss. Dennoch: Die Mannschaft vom Kronried zählt zum Besten, was die Landesliga zu bieten hat. Fast alle TSV-Spieler haben bereits höherklassig gespielt und bringen eine Menge Erfahrung mit. Besonders Torjäger Istvan Gaspar und Regisseur Dennis Kaumann sind ständige Unruheherde, auf die sich die TG einstellen muss.

Im TG-Lager herrscht große Vorfreude auf das Derby. Trotz der Niederlage in Lauterstein sind die Biberacher optimistisch, die Fehler abstellen zu können, um mit ihren flinken Angreifern wie Moritz Kehm, Daniel Krais und Armin Schweigardt wieder für mehr Torgefahr im Angriff zu sorgen.