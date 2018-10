TG geht als Außenseiter ins Derby

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treffen am Samstagabend in Neu-Ulm-Pfuhl auf die Spielgemeinschaft Burlafingen/Ulm. Anpfiff in der Sporthalle I beim Schulzentrum ist 20 Uhr.

Fast schon traditionell hat sich die Spielgemeinschaft vor der Saison enorm verstärkt. Mit Franziska Kaupp und Iris Blankenship konnte Burlafingen/Ulm zwei absolute Spitzenspielerinnen verpflichten, was die Ambitionen des Teams auf die ganz vorderen Plätze in der Tabelle eindrucksvoll untermauert. Kaupp kam vom Bundesliganachwuchs der TuS Metzingen und Blankenship von der HG Zirndorf. Beide stehen ganz oben in der Torschützenliste der Württembergliga Süd und haben im letzten Spiel schlappe 20 der 29 SG-Treffer erzielt. Dazu kann Trainer Ralph Pfeiffer auch wieder auf die Dienste der erfahrenen Susanne Dehm bauen. Eine Überraschung war der sehr gute Saisonstart (zwei Siege in der Liga, einer im Pokal) für Kenner also nicht. Überraschender waren da schon die beiden Niederlagen, die es zuletzt gab. Sowohl gegen die SG Hofen/Hüttlingen in heimischer Halle, als auch auswärts bei der HSG Fridingen/Mühlheim musste sich Burlafingen/Ulm geschlagen geben.

Die TG hat den Sieg in Zizishausen schnell abgehakt und das durch den Rückzug der FSG Donzdorf/Geislingen entstandene freie Wochenende genutzt, um weiter intensiv im Training zu arbeiten. Allerdings gestaltete sich die Vorbereitung als nicht ganz optimal. Beim Gastauftritt in Burlafingen werden mit Svenja Hardegger, Daniela Ruf, Annki Branz, Anne Münzer und Janina Hardegger gleich fünf Spielerinnen fehlen. Somit rutscht die TG vor allem auch angesichts der Heimstärke der SG in die Außenseiterrolle. Dennoch wollen sich die Biberacherinnen nicht verstecken und alles in die Waagschale werfen. Eine kompakte Abwehr soll gegen die Burlafinger Hünen laut TG-Trainer Florian Nowack der Grundstein zu einem hoffentlich lange offenen Spiel sein.