TG gastiert beim ungeschlagenen Zweiten

Die Handballerinnen der TG Biberach treffen am Samstag auswärts auf den aktuell ungeschlagenen Tabellenzweiten der Württembergliga Süd, den TV Weilstetten. Trotz der klaren Rollenverteilung fahren die Biberacherinnen guten Mutes nach Balingen. Anpfiff in der Längenfeldhalle in Balingen ist am Samstag um 20 Uhr.

Der TV Weilstetten ist aktuell in einer sehr guten Verfassung und konnte die ersten vier Saisonspiele allesamt deutlich gewinnen. Hauptverantwortlich für die aktuelle Stärke des TVW sind die vielen und qualitativ hochwertigen Zugänge, die sowohl für die nötige Breite im Kader als auch für individuelle Qualität sorgen. Mit 33,5 Treffern im Schnitt stellt Weilstetten den gefährlichsten Angriff der Liga und hat mit Helen Schick und Stefanie Hotz überragende Spielerinnen im Team, die regelmäßig viele Treffer erzielen und damit maßgeblichen Anteil am Erfolg des TVW haben.

Die Biberacherinnen haben das spielfreie Wochenende genutzt, um ganzheitlich zu trainieren. Neben positionsspezifischen Einheiten lud auch Athletikcoach Nadine Hermann zu einer schweißtreibenden Übungsstunde, die neben dem normalen Mannschaftstraining für die nötige Abwechslung sorgen sollte. Zudem hatten Anne Münzer und Valentina Herth Zeit, um an ihren Verletzungen zu arbeiten. Dennoch werden beide, was das Spiel in Weilstetten angeht, wohl nochmal aussetzen müssen. Nach dem doch angesichts der aktuellen Situation gelungenen Saisonstart, ist der erste große Druck und die erste Nervosität im Team gewichen und man freut sich nun auf das Spiel gegen die noch ungeschlagenen Weilstettenerinnen, in dem man nichts zu verlieren hat. Vor allem der Spaß soll laut dem Trainerteam angesichts der schweren Partie nicht verloren gehen und die Grundlage für einen guten Auftritt sein. In der Abwehr gilt es Wege zu finden, die Angriffsmaschinerie des TVW zu stoppen.

Eine Serie spricht für die TG: Seit dem Aufstieg der Weilstetterinnen vor zwei Jahren mussten sich die Biberacherinnen in vier Partien noch kein einziges Mal geschlagen geben. Und das, obwohl der TVW gerade in heimischer Halle kaum Punkte abgibt. Die Zielsetzung des TG-Trainerteams lautet: Man will es dem TVW so schwer wie möglich machen.