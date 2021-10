TG gastiert beim TV Weilstetten

Das nächste Auswärtsspiel führt die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach am siebten Spieltag zum TV Weilstetten, der aktuell auf dem siebten Tabellenplatz rangiert. Anpfiff in der Längenfeldhalle in Balingen ist am Samstag um 20 Uhr.

Der TVW ist ein Spitzenteam der Liga und wurde nicht umsonst von einigen Experten vor der Saison zu den Aufstiegsaspiranten gezählt. Durch Verletzungen verlief der Saisonstart allerdings mit 4:4 Punkten etwas holpriger als erwartet. Dennoch hat das TVW-Team bereits bewiesen, dass es handballerisch ein ganz anderes Niveau spielen kann. Zwei Partien zum Beispiel konnten sehr deutlich gewonnen werden (37:18 gegen Hofen/Hüttlingen und 38:26 in Ludwigsburg). Führungsspielerin des Teams ist Stefanie Hotz, die mit aktuell 45 Treffern auf dem zweiten Platz der Torschützenliste der Württembergliga steht.

Die TG-Frauen sind aktuell gut drauf, trainieren gut und genießen den sehr guten Saisonstart. Gleichzeitig gilt es laut Trainer Florian Nowack an den Baustellen, vor allem im Angriffsspiel, weiter zu arbeiten. Hinter dem Einsatz von Anne Münzer steht noch ein Fragezeichen. Ansonsten kann das TG-Trainerteam mit Ausnahme der noch verletzten Leonie Kuhn auf den kompletten Kader zurückgreifen. Neben einer guten Abwehrleistung ist es laut Nowack vor allem das Ziel, schnell nach vorn zu spielen und mutig zu sein. So könne das Spiel hoffentlich lange offengehalten und der TVW etwas geärgert werden.