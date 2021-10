TG gastiert bei Fridingen/Mühlheim

Die Handballerinnen der TG Biberach treffen am kommenden Sonntag in der Württembergliga auswärts auf die HSG Fridingen/Mühlheim. Anpfiff der Partie gegen den Tabellenvierten ist um 17.30 Uhr in der Sporthalle in Mühlheim an der Donau.

Mit Fridingen/Mühlheim erwartet die TG eine harte Auswärtsaufgabe, gehört das Team doch bereits seit vielen Jahren regelmäßig zu den Spitzenteams in der Württembergliga. Neben einer starken Defensive ist vor allem auch das Zusammenspiel mit dem Kreis Prunkstück des HSG-Spiels. Mit aktuell 5:3 Punkten und zwei deutlich gewonnenen Heimspielen steht man bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison gut da. Beste HSG-Torschützinnen sind Caterina Schwarz (28 Treffer), Vanessa Fritz (17) und Kreisläuferin Rebecca Maurer (16).

Die TG-Frauen gehen mit gemischten Gefühlen in ihr fünftes Saisonspiel. Auf der einen Seite kann man sich nach dem optimalen Start (8:0 Punkte) und mit der zuletzt gezeigten besten Saisonleistung auf die schwere Auswärtsaufgabe freuen. Auf der anderen Seite muss das TG-Trainerteam, was den Kader angeht, erneut auf viele Spielerinnen verzichten. Neben fünf A-Jugendlichen fehlen mit Lissy Branz, Jule Fischer, Leonie Schneider und Annki Branz weitere Akteurinnen. Zudem steht hinter dem Einsatz der zuletzt formstarken Andrea Bretzel ein Fragezeichen. Somit tritt Biberach die Reise nach Mühlheim mit einem sehr kleinen Kader an und verfolgt laut Coach Florian Nowack das Ziel, das Beste aus der Situation zu machen.