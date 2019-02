TG freut sich aufs Derby

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treffen am Sonntag auswärts auf den Bezirkskonkurrenten SC Lehr. Das Derby in der Sporthalle Ulm-Nord wird um 15 Uhr angepfiffen.

Aktuell steht der SC Lehr mit 6:26 Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Zwei Siege und zwei Unentschieden hat die Mannschaft von Trainer Stefan Arnold bisher verbuchen können, allesamt erzielt in heimischer Halle. Doch auch wenn der Sportclub seit dem 17. November vergangenen Jahres auf einen Sieg wartet, so ist er doch keineswegs zu unterschätzen. Seit Jahren ist das Zusammenspiel mit dem Kreis Prunkstück im Spiel des SCL. Dazu kommen starke Einzelspielerinnen im Rückraum, die mit ihren individuellen Fähigkeiten jeden Gegner ärgern können. Dazu zählen die wurfgewaltige Anna Schnitzer oder die im Duell Eins-gegen-Eins nur schwer zu haltende Elena Kramer. Im Hinrundenspiel in der PG-Halle gelang den Biberacherinnen ein knapper 21:19-Erfolg. Toptorschützinnen des SCL sind Beatrice Ruhland (72 Treffer, Platz zwölf in der Torschützenliste), Kramer (63 Treffer) und Schnitzer (44 Treffer).

Die Biberacherinnen sind ihrerseits heiß auf das Spiel gegen die Ulmer Vorstädterinnen, auch wenn allen klar ist, dass es eine schwere Aufgabe werden wird. Nach dem Heimsieg gegen die SG Burlafingen/Ulm, dem vierten Sieg in Serie, können die TG-Spielerinnen die Partie aber auch mit viel Selbstvertrauen angehen. Ankommen wird es vor allem auf die Abwehrarbeit. Hier wird man sich laut Trainer Florian Nowack schnell auf das Spiel der Gastgeberinnen einstellen, und vor allem mit Laufbereitschaft und Kampf überzeugen müssen. Die TG-Abwehr vor den beiden Torhüterinnen Andrea Bretzel und Fanni Farkas-Szebelledy präsentiert sich zur Zeit in blendender Form. Dies gilt es am Sonntag wieder abzurufen. Mit einer mutigen Spielweise nach vorn und der nötigen Cleverness im Positionsangriff will man es dem SCL laut Nowack so schwer wie möglich machen, die Punkte in der Sporthalle Ulm-Nord zu behalten. Der TG-Trainer, der aktuell auf alle Spielerinnen zurückgreifen kann, erwartet ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe.