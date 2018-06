TG-Frauen wollen Titel perfekt machen

Ihren abschließenden Spieltag in der Faustball-Landesliga bestreiten die Frauen der TG Biberach am Sonntag in Adelmannsfelden. Als ungeschlagener Tabellenführer (10:0-Punkte) können sie dabei Meisterschaft und Aufstieg in die Schwabenliga perfekt machen.

Die Chancen hierzu stehen gut, da die TG-Frauen in ihren zwei Begegnungen auf den Tabellenletzten TSV Grafenau (0:10) und den Vorletzten TV Zainen-Maisenbach (2:8) treffen. Mannschaftsführerin Marion Fackler und ihr Team wollen alles geben, um diese Chance zu wahren.

Auch die TG Biberach II beendet in der Bezirksliga am Sonntag in Wangen die diesjährige Feldrunde. Als Tabellensechster trifft das Team um Kapitän Dirk Theoboldt auf den Tabellendritten, den VfB Friedrichshafen II, die MTG Wangen mit Vor- und Rückspiel sowie auf das Schlusslicht SV Bad Buchau. Ziel der TG II ist es, den Klassenerhalt zu sichern.

Bei der Zwischenrunde zur württembergischen Meisterschaft fährt die weibliche U12 der TG Biberach mit Trainer Markus Hamberger am Samstag nach Vaihingen/Enz. Dort stehen fünf Spiele für die TG an. Die Gegner heißen NLV Vaihingen, TV Stammheim, TSV Niedernhall, TSV Kleinvillars und TV Vaihingen/Enz. Die TG peilt eine gute Ausgangsposition für die Endrunde an.