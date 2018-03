TG-Frauen wollen in Weingarten bestehen

Nach dem Sieg gegen den SC Lehr steht für die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach das nächste Derby auf dem Programm. Am Sonntag trifft die TG in der Großsporthalle in Weingarten auf den TVW von Trainer Daniel Kühn. Anpfiff ist um 17.30 Uhr.

Derbys liegen dem jungen Team der TG Biberach. Das hat die TG in dieser Saison bereits vier Mal unter Beweis gestellt. Gegen Burlafingen/Ulm und zwei Mal gegen Lehr konnte man als Sieger vom Platz gehen. Und auch das Hinrundenspiel gegen den TV Weingarten gestaltete Biberach erfolgreich. Nun will die TG nachlegen und ist heiß auf die nächste Partie. Dafür wird aber allerhöchste Konzentration gefordert sein, denn seitdem Trainer Daniel Kühn die Mannschaft zu Beginn der Rückrunde übernommen hat, hat sich der TVW um die Toptorschützin Vivien Drevenyi (108 Treffer, Platz drei in der Torschützenliste) deutlich gesteigert. Enge Ergebnisse und auch der erste Sieg waren die Folge. Auch in den jüngsten Partien zeigte sich dieser Trend, denn in Fridingen und gegen Leinfelden hielt man lange gut mit und musste sich nur knapp geschlagen geben. Und das obwohl Kühn immer wieder mit großen Personalproblemen zu kämpfen hat.

Die TG möchte an die gute Leistung des Spiels gegen Lehr anknüpfen und hat sich für die Partie in der Großsporthalle einiges vorgenommen. Vor allem die Defensive präsentiert sich aktuell in starker Verfassung. Hier hat das Trainerteam mittlerweile mehrere Möglichkeiten bei der Aufstellung. Dazu kommen die Torfrauen nach einer kleinen Schwächephase wieder besser auf Touren. Catalina Orbeanu kehrt nach überstandener Grippe zurück und auch Andrea Bretzel ist wieder fit. Nur fünf Partien stehen noch auf dem Restprogramm der Blau-Gelben und so wird man auch in das Derby in Weingarten mit viel Motivation gehen und versuchen, etwas Zählbares mit nach Hause zu bringen.