TG-Frauen treffen im Heimspiel auf Denkendorf

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treffen am Samstag in heimischer Halle auf den TSV Denkendorf. Nach der deutlichen Niederlage in Mühlheim ist die Vorfreude auf das Spiel groß, auch wenn es eine sehr schwere Aufgabe ist. Anpfiff ist um 17.30 Uhr in der PG-Halle.

Die Formkurve des TSV, der der TG Biberach aus vielen Duellen in den vergangenen Jahren gut bekannt ist, zeigt aktuell deutlich nach oben. Nach drei Niederlagen zum Auftakt musste man sich im vorletzten Spiel nur knapp dem TV Nellingen II geschlagen geben (25:27), ehe man gegen den starken TV Reichenbach zuletzt gewinnen konnte (28:27). Eine gute Mischung aus erfahrenen Spielerinnen wie Mareike Boltjes und jungen, gut ausgebildeten Spielerinnen wie Jule Riehs, machen eine Stärke des Teams aus. Speziell die Kreise der schnellen Riehs, der aktuell besten Schützin des TSV (34 Treffer), gilt es einzuengen.

Die TG-Frauen sehnen sich nach der deutlichen, aber längst aufgearbeiteten Niederlage bei der HSG Fridingen/Mühlheim nach dem nächsten Spiel. Die Motivation ist laut TG-Trainer Florian Nowack hoch, gerade vor heimischem Publikum will man an die gezeigte Leistung des letzten Heimspiels, als man das Spitzenteam des TV Reichenbach bezwingen konnte, anknüpfen.

Dazu beitragen könne hoffentlich die entspanntere Personalsituation, die einige Wechselmöglichkeiten mehr zulassen werden als in den letzten Spielen, so Nowack. „Vor allem in der Abwehr wollen wir von Beginn an die nötige Leidenschaft an den Tag legen und möglichst stabil stehen, um dann die dringend benötigten Nadelstiche per Tempospiel setzen zu können.“ Im Positionsangriff werde man mutig spielen müssen, um erfolgreich zu sein. Ziel sei es, es den Gästen von Beginn an schwer zu machen.