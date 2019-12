TG-Frauen spielen in Grafenau

Als letztes Faustballteam der TG Biberach sind die in der Landesliga spielenden Frauen in diesem Jahr im Einsatz. Die TG spielt am Sonntag ab 11 Uhr in Grafenau.

Nach der Bilanz von 2:4 Punkten am ersten Spieltag wollen die Biberacherinnen diesmal besser abschneiden. Kapitänin Marion Fackler, Elena Bucher, Natascha Jenke, Merve Köksal, Nadine Königsmann, Lara Kurz und Nina Müller treffen zunächst auf den heimischen TSV Grafenau. Zweiter Gegner sind danach die Nachbarinnen vom SV Erlenmoos.