TG-Frauen erwarten das Schlusslicht

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach empfangen zum dritten Heimspiel den TV Reichenbach in der Mali-Halle. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 17.30 Uhr.

Die Biberacherinnen, die nach der Niederlage am vergangenen Wochenende bei Spitzenreiter HC Schmiden/Oeffingen sehr gut trainiert haben, stehen mit 9:3 Punkten auf Platz zwei. Doch viel wichtiger als der Blick auf die nackten Zahlen ist dem Trainerteam die positive Entwicklung der Mannschaft. In vielen Bereichen werden Fortschritte gemacht und dass man mittlerweile von vielen gegnerischen Mannschaften als starker Kontrahent gesehen wird, ist Ausdruck für die konstant gute Arbeit aller Beteiligten.

Mit dem TV Reichenbach von Neu-Trainer Fabian Röder kommt nun eine Mannschaft an die Riß, die man aus zahlreichen Duellen kennt. Im direkten Vergleich führt der TV knapp mit 5:4. Viele Jahre gehörte die Mannschaft zu den absoluten Spitzenteams der Liga, ehe man in der letzten Saison erstmals seit Langem gegen den Abstieg spielen musste. Vor dieser Spielzeit vollzog die Mannschaft einen großen Umbruch: Acht Spielerinnen stehen nicht mehr zur Verfügung, sieben kamen neu dazu. Eine große Aufgabe also für Röder und sein Team, dem nun ein deutlich verjüngtes Team zur Verfügung steht. Derzeit belegt der TV mit 2:10 Punkten den letzten Tabellenplatz. Die gute Handschrift des Trainers ist aber bereits zu erkennen: Aus einer kompakten 6:0-Abwehr wird mit klaren Abläufen nach vorn gespielt, gleiches gilt für den Positionsangriff. Rückraumspielerin Emma Derad ragt mit 31 Toren heraus. Es folgen Kreisläuferin Jacqueline Kube (24) und Amelie Leonhardt (17). Am vergangenen Wochenende musste sich der TV dem starken TSV Köngen auswärts nur sehr knapp geschlagen geben.

Die TGB-Truppe erwartet somit eine harte Nuss. Am Samstag wird es vor allem auf die Abwehr ankommen, die von Anpfiff an da sein muss und wo man viel wird laufen müssen, um möglichst wenig gute Chancen zuzulassen. Aufgrund des ein oder anderen personellen Ausfalls wird es zudem auf eine geschlossene Teamleistung ankommen.