TG-Frauen erreichen 4:4 Punkte

Nach dem Aufstieg von der Landesliga in die Schwabenliga in der Saison 2019/2020 und dem coronabedingten Aus in der Hallenrunde im vergangenen Spieljahr sind die Faustballerinnen der TG Biberach erstmals in der höchsten württembergischen Liga angetreten.

Das Team um Kapitänin Marion Fackler mit Lara Kurz, Nadine Königsmann sowie Christina und Verena Ossewski traf zuerst auf den Gastgeber TSV Niedernhall und fuhr den ersten Sieg (11:8, 11:8) für das Ziel Klassenerhalt ein. Auch gegen den TSV Grafenau holte sich die TG Satz eins (11:8). Nach dem Verlust des zweiten Durchgangs (8:11), holten sich die routinierteren Gegnerinnen auch Satz drei (12:10) und damit den Sieg.

Im Rückspiel gegen den TSV Niedernhall siegte Biberach klar (11:6, 11:6), danach hatte erneut Grafenau (8:11, 11:4, 11:9) gegen die TG die Nase vorn. Insgesamt waren die Biberacherinnen mit den 4:4 Punkten zufrieden.