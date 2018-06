TG-Frauen erobern Tabellenführung

Beim Landesligaspieltag in Westerstetten haben die Faustballerinnen der TG Biberach drei Siege in drei Spielen gelandet. Damit eroberten sie die alleinige Tabellenführung (10:0 Punkte) vor dem TSV Westerstetten (8:2).

Im Auftaktsmatch gegen den TV Trichtingen setzten sich die Biberacherinnen in drei Sätzen durch (12:10, 10:12, 13:11). Spiel zwei gegen den Gastgeber und den bis dahin Ersten, den TSV Denkendorf, verlief ähnlich. Erneut gewann die TG in drei Sätzen (15:13, 7:11, 11:8). Im letzten Spiel gegen den TV Bissingen benötigten Marion Fackler, Nadine Königsmann, Elena Bucher, Lara Kurz, und Nina Müller dann nur zwei Durchgänge, um sich durchzusetzen (11:6, 11:4).

TG IV gewinnt gegen TG III

Beim Rückrundenspieltag in der Oberschwabenliga in Biberachs stand aus heimischer Sicht das Aufeinandertreffen der beiden TG-Teams im Vordergrund. Dieses gewannen die Nachwuchsspieler der TG IV um Jürgen Schoch in drei Sätzen gegen die TG III (14:15, 11:8, 11:8) Die TG III um Kapitän Helmut Egger verlor auch gegen den TSV Westerstetten (7:11, 8:11) und den TV Wasserburg II (7:11, 11:8, 10:12). Der einzige Sieg gelang gegen die SF Dornstadt (11:6, 11:8). Die im Vergleich zur Vorrunde verbesserte TG IV verlor gegen Westerstetten 0:2 (8:11, 9:11), TV Wasserburg II (14:12, 8:11, 9:11) und gewann gegen die SF Dornstadt (9:11, 11:9, 11:8).

Die U18-Faustballerinen der TG traten zu Hause zum Rückrundenspieltag an. Den Niederlagen gegen den TSV Gärtringen (5:11, 8:11) und den TSV Calw (1:11, 6:11) folgten zwei Remis gegen den TV Hohenklingen (11:9, 9:11) und den TV Obernhausen (11:6, 9:11). Mit Platz fünf in der Endabrechnung gelang Lara Kurz, Elisa Haigis, Carmen Gils, Nina Müller sowie Elena und Julia Bucher die Qualifikation für die württembergische Meisterschaft am 30. Juni in Gärtringen.

Biberachs U14-Spielerinnen gastierten zur Rückrunde in Stuttgart-Vaihingen. Trainer Markus Hamberger und sein Team gewannen gegen den TV Heuchlingen (11:5, 11:5), den TSV Adelmannsfelden (11:3, 11:9, den TSV Niedernhall (11:0, 11:0) und den NLV Vaihingen (12:10, 11:4). Dadurch beendete die TG die Vorrunde als Tabellenerster mit 15:1 Zählern vor dem TV Vaihingen/Enz. Weiter geht es für die TG nun bei der württembergischen Meisterschaft am 1. Juli.