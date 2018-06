TG-Frauen behalten weiße Weste

Beim abschließenden Vorrundenspieltag in der Faustball-Landesliga haben die Frauen der TG Biberach in Adelmannsfelden auch ihre beiden letzten Spiele gewonnen. Damit beendeten sie die Vorrunde mit 14:0 Punkten. Die Entscheidung über die Meisterschaft und den Aufstieg in die Schwabenliga fällt nun beim Endrundenspieltag am 15. Juli in Zainen-Maisenbach.

In Adelmannsfelden bezwangen die TG-Frauen den Tabellenletzten TSV Grafenau mit 2:1 (11:8, 7:11, 11:6) und den Vorletzten TV Zainen-Maisenbach mit 2:0 (14:12, 11:9).

TG II schafft Klassenerhalt

Beim letzten Bezirksligaspieltag in Wangen haben die Faustballer der TG Biberach II ein ausgeglichenes Punktekonto erzielt und behaupteten damit den sechsten Tabellenplatz. Kapitän Dirk Theoboldt und sein Team verloren gegen den VfB Friedrichshafen II (11:8, 5:11, 4:11). Im Vor- und Rückspiel gegen den Gastgeber MTG Wangen gelangen der TG II zwei Siege (11:8, 8:11, 11:6 und 11:5, 13:11). Schließlich setzte es noch eine unnötige Niederlage gegen den Tabellenletzten SV Bad Buchau (9:11, 7:11).