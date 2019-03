TG festigt Platz sechs

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben in der heimischen PG-Halle mit 31:29 (14:12) gegen die SG Lauterstein II gewonnen. Die TG festigte damit Platz sechs.

Die TG tat sich mit der gegnerischen 6:0-Abwehr zunächst schwer, zu selten kamen Biberachs Rückraumschützen aus der Distanz zum Zuge. Die Gäste zeigten allerdings auch eine engagierte Leistung. Von Beginn an entwickelte sich somit ein enges Spiel. Wille markierte per Siebenmeter den ersten TG-Treffer. Lauterstein II antwortete prompt und ging in der siebten Minute mit 3:2 erstmals in Führung. Die Blau-Gelben kamen in der Folgezeit besser ins Spiel und erspielten sich eine 8:5-Führung (17.). Die TG schien auf einen sicheren Sieg hinzusteuern, als Betz auf 12:8 stellte (24.). Die Lautersteiner verkürzten jedoch bis zur Halbzeit auf 12:14.

Nach dem Seitenwechsel drehte TG-Youngster Moritz Kehm auf und traf innerhalb von fünf Minuten dreimal für die Biberacher. Der Vier-Tore-Abstand war beim 18:14 wiederhergestellt. Lautersteins gefährlichster Torschütze Widmann zeigte sich daraufhin sehr initiativ und erzielte ebenfalls innerhalb von fünf Minuten drei Treffer. 24:24 hieß es in der 48. Minute. Just zu diesem Zeitpunkt gab es ein kleines Gerangel zwischen Betz und einem Gästespieler, der mit einer hollywoodreifen Schauspieleinlage zu Boden ging. Die Unparteiischen schickten Betz daraufhin mit einer Roten Karte vom Feld und vermerkten dies auf dem Spielbericht, was eine Sperre für die kommenden Spiele zur Folge haben wird. Dies war aus Sicht der Biberacher eine völlig überzogene Entscheidung. Die TG verlor daraufhin etwas den spielerischen Faden, die Gäste konnten derweil zum zweiten Mal in der Partie in Führung gehen (26:27). TG-Coach Popa brachte jetzt Schweigardt ins Spiel, dieser nahm sofort das Heft in die Hand und war zudem selbst mit zwei Toren in den Schlussminuten erfolgreich. Letztlich gewann Biberach verdient mit 31:29 und steht somit weiter auf Platz sechs.

Kommendes Wochenende geht es für die TG zum Derby nach Bad Saulgau. Dort wird neben Ellek und Botezatu mit Betz nun ein weiterer Leistungsträger fehlen.