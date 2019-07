TG-Fechter räumen zwölf Medaillen ab

Acht Gold-, drei Silber- und eine Bronzemedaille: Das ist die Ausbeute des neunköpfigen Fechtteams der TG Biberach bei den Bezirksmeisterschaften Oberland in Wangen gewesen. Insgesamt waren mehr als 100 Sportler aus Lindau, Friedrichshafen, Tettnang, Wangen, Ravensburg, Laupheim und Biberach in den Waffengattungen Florett und Degen gemeldet.

Bei den jüngeren Schülerjahrgängen (U10 bis U12) traten für die TG Flavio Musto, Samuel Guglielmi, Swantje Borta, Floriane Karnath und Charlotte Blumenthal an. Die Titelträger wurden in einer gemeinsamen Runde mit jeweils elf Gefechten für jeden Teilnehmer ermittelt. Nach mehr als drei Stunden standen die Ergebnisse fest. Samuel Guglielmi (U10) errang mit neun Siegen, Swantje Borta (U11) mit acht und Floriane Karnath (U12) mit sieben jeweils die Goldmedaille in ihren Jahrgängen. Flavio Musto (U10) sicherte sich Silber und Charlotte Blumenthal (U12) Bronze.

In der U14 waren Lina Carstensen und Maria Popov für die TG am Start. Über die Vor- und Zwischenrunde erreichte Lina Carstensen das Halbfinale und traf dort auf Pauline Jendrossek (MTG Wangen). Mit einem souveränen 10:2 zog die Biberacherin ins Finale ein und stand dort ihrer Vereinskameradin Maria Popov gegenüber. Carstensen ging schnell mit 6:0 in Führung. Dann besann sich Popov auf ihre Stärken und setzte zwei Treffer. Dies blieben aber ihre einzigen und Carstensen holte sich mit einem 10:2-Erfolg den Bezirksmeistertitel.

Maria Popov ging auch in der U17 ins Turnier. Sie belegte in der Vorrunde den vierten Platz, zog so ins Halbfinale ein und stand schlussendlich im Finale Jasmin Goldbach (MTG Wangen). In diesem mobilisierte Popov nochmals alle Kräfte, landete einen klaren 10:1-Sieg und sicherte sich damit den Titel.

Kathrin Karnath und Heike Borta trafen im Florettwettbewerb ebenfalls auf ihre männlichen Kontrahenten. Unter den insgesamt 16 Teilnehmern erreichten Heike Borta und Kathrin Karnath die Ränge sechs und sieben. Für Heike Borta war es gleichzeitig ihr erstes Turnier.

In der Waffengattung Degen griffen Sibylle Ding und Andreas Ding für die TG in das Geschehen ein. Sibylle Ding stellte sich in den Altersklassen U17, U20 und bei den Erwachsenen ihren Konkurrenten. Die Gefechte in den verschiedenen Altersklassen konnte die TG-Sportlerin zum großen Teil für sich entscheiden und zog sowohl in das U17- als auch das U20-Finale. Die Gegenerinnen hießen Caroline Kiessling (TSV Laupheim) und bei den Erwachsenen Britta Amann (VfB Friedrichshafen). Alle drei Schlussgefechte entschied Sibylle Ding für sich und wurde so dreifache Bezirksmeisterin.

Andreas Ding bekam es im Degenturnier der Erwachsenen mit insgesamt neun Gegnern zu tun. Im Modus „jeder gegen jeden“ behielt der TG-Fechter zumeist die Oberhand, im Finale traf er erneut auf Michael Kramer (MTG Wangen). In einem spannenden Gefecht hatte der Wangener des Öfteren das Glück auf seiner Seite. Dies bedeutete letztlich die Silbermedaille für Andreas Ding.