TG-Fechter holen mehrere Bezirksmeistertitel

Zwölf Biberacher Fechter haben an den Bezirksmeisterschaften im Florett-Fechten für Schüler und B-Jugend in Wangen teilgenommen – und fast alle haben einen Pokal oder eine Medaille gewonnen.

Für die jüngsten Jahrgänge der Biberacher Herrenflorett-Riege war dieses Turnier ein überaus spannendes Ereignis. Angespannt und aufgeregt starteten Glenn Brandt, Flavio Musto, Luc Teifke und Samuel Guglielmi von der TG Biberach in ihr erstes Turnier. In einer gemeinsamen Vorrunde mit Gegnern aus Wangen, Tettnang und Laupheim fochten sie zunächst die Besten ihrer Jahrgänge aus. Die Biberacher waren dabei in den Jahrgängen 2008/09 die Jüngsten.

Jeder Teilnehmer musste zunächst also neun Gefechte bestehen und mit dem Wechselbad der Gefühle aus Enttäuschung, Zorn und Stolz fertig werden. Auch konditionell war das Turnier eine Herausforderung. In der K.o.-Runde wurde nach Jahrgängen getrennt gefochten. Im jüngeren Schülerjahrgang entstand so eine reine Biberacher Runde. Luc Teifke und Samuel Guglielmi traten schließlich gegeneinander im Finale an, das Luc Teifke mit 10:8 gewann. Luc Teifke und Samuel Guglielmi wurden damit jeweils Bezirksmeister in ihren Jahrgängen. Flavio Musto errang den zweiten Platz, Glenn Brandt den dritten.

Bei den Schülerinnen im Damenflorett wurde zunächst eine gemeinsame Vorrunde mit allen Schülerjahrgängen und den Bambini ausgefochten. Nach sieben Gefechten lagen die Biberacher Kati Luippold auf Rang vier, Floriane Karnath auf Rang drei, Swantje Borta auf Rang zwei und Filiz Duran auf Rang eins der Setzliste. Die K.o.-Runden wurden dann wieder nach den einzelnen Jahrgängen getrennt. Im jüngeren Schülerjahrgang standen sich so die beiden Biberacherinnen Kati Luippold und Swantje Borta im Finale gegenüber, in dem diesmal Swantje Borta 9:3 gewann und damit Bezirksmeisterin ihres Jahrgangs wurde. Kati Luippold errang Platz zwei, ebenso wie Sophie Brandt, die im Bambini-Jahrgang ihr erstes Turnier bestritt.

Floriane Karnath, die als einzige Biberacherin im mittleren Schülerjahrgang kämpfte, gewann in der Vorrunde fünf von sieben Gefechte und war damit dritte in der Setzliste. Im Finale verlor sie nur knapp gegen Hannah Math vom MTV Wangen und errang so Platz zwei ihres Jahrgangs.

Einen guten Tag hatte Filiz Duran erwischt, die in der Vorrunde bereits alle Gefechte souverän gewann. Insgesamt hatte sie 35 Treffer gesetzt und nur drei kassiert. Das Finale gegen Johanna Wlotkowski von der MTG Wangen gewann sie souverän mit 10:0 und ist damit Bezirksmeisterin im älteren Schülerjahrgang der Mädchen.

Bei der B-Jugend waren es insgesamt neun Teilnehmer, fünf Mädchen und vier Jungs, die zunächst eine gemischte Vorrunde ausfochten. Von der TG Biberach mit dabei waren Mary-Lou Brandt, Maria Popov und Lina-Emmi Carstensen. Nach der Vorrunde wurde nach Geschlechtern und Jahrgängen getrennt. Das Finale zwischen den zwei Biberacherinnen konnte Lina-Emmi Carstensen gegen Mary-Lou Brandt nach einem spannenden Gefecht denkbar knapp mit 10:9 für sich entscheiden. So ging auch der Bezirksmeistertitel der B-Jugend-Mädchen nach Biberach.