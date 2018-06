TG-Fechter holen in Tettnang 13 Medaillen

Die TG-Florettfechter haben bei den Bezirksmeisterschaften in Tettnang 13 Medaillen in neun verschiedenen Altersklassen geholt.

Bambini sowie jüngerer und mittlerer Schülerjahrgang fochten zunächst gemeinsam in einer großen Runde. Da die Biberacher Fechter in großer Anzahl vertreten waren, fanden sich oft Gegner auf der Planche, die sich aus dem Training gut kannten. Swantje Borta, die jüngste aller Teilnehmerinnen, trat von Anfang an sehr beherzt auf und konnte gegen ihre Mannschaftskameraden gut mithalten. Der erste Sieg gegen Amy Dobler setzte der Sache die Krone auf. Als jüngste Turnierteilnehmerin erhielt sie schließlich die Goldmedaille der Bambini.

Weitere Florett-Fechterinnen im jüngeren und mittleren Schülerjahrgang der TG Biberach waren Amy Dobler, Floriane Karnath und Filiz Duran. Sie setzten sich gegen Hannah Math vom MTV Wangen und Lena Kirschbaum vom TSV Tettnang erfolgreich zur Wehr. Floriane Karnath erreichte im jüngeren Schülerjahrgang schließlich die Silber-, Amy Dobler die Bronzemedaille. Im mittleren Schülerjahrgang kam Filiz Duran bis ins Finale gegen Lena Kirschbaum, der sie sich mit 8:10 geschlagen geben musst. Die Silbermedaille war ihr so sicher.

Auch im älteren Schülerjahrgang kämpften vier Biberacher Florettfechterinnen. Beim immer spannenden Vereinsduell zwischen Emma Dall und Lina-Emmi Carstensen behielt diesmal Emma Dall die Oberhand. Sie holte die Goldmedaille, Lina-Emmi Carstensen Silber. Maria Popov belegt Rang vier und Mary-Lou Brandt Rang fünf.

Im Wettkampf der B-Jugend starteten Theo Fuchs, David Schneider und Dominik Renz vom TSV Laupheim in einer gemeinsamen Runde mit den beiden weiblichen B-Jugend-Teilnehmerinnen. David Schneider gewann alle Gefechte. Theo Fuchs verlor gegen die Jungs, gewann aber gegen die Mädchen. Nach einem unvollständigen Achter-K.o. wurden die Geschlechter getrennt gewertet. David Schneider erhielt so den Titel des Bezirksmeisters B-Jugend, Theo Fuchs die Bronzemedaille. Im anschließenden Turnier der A-Jugend fochten die gleichen B-Jugendlichen erneut gegen zwei weitere Fechter der A-Jugend. Im Kampf Jeder-gegen-Jeden gewann David Schneider alle Gefechte. Im unvollständigen Achter-K.o. gelang es Theo Fuchs, sich an die Spitze zu setzen. Im Finale gegen David Schneider gewann er mit 15:14 und erhielt so den Titel das A-Jugend-Bezirksmeisters. David Schneider erhielt die Silbermedaille.

In den Wettkämpfen A-Jugend-Damenflorett erkämpfte sich Charlotte Ding die Goldmedaille. Ihre Schwester Sybille Ding stand zum ersten Mal als Obmann an der Bahn. Bei mehr als 20 Gefechten zeigte sie sich hochkonzentriert und jurierte gerecht.

Nathalie Karnath sicherte sich souverän den ersten Platz der Junioren im Damenflorett. Spannend wurde es erst im Kampf der Aktiven. Hier waren eigentlich sechs Fechter gemeldet. Zwei Fechter schieden verletzungsbedingt vorzeitig aus. Die drei Gefechte der Vorrunde konnte Nathalie Karnath alle klar gewinnen. Somit war sie Erste der Setzliste. Das folgende Gefecht gegen Andrea Müller (MTG Wangen) gewann sie klar mit 15:1.

Im Finale stand sie gegen Barbara Math (MTG Wangen), gegen die sie nach dem ersten Drittel mit 0:7 zurücklag. In der Pause reflektierte Karnath ihre Taktik und stellte das Gefecht um, sodass sie Punkt um Punkt aufholen konnte. Zur nächsten Pause stand es 8:7 für Nathalie Karnath. Barbara Math konnte danach zum 9:8 vorlegen. Karnath packte aber der Ehrgeiz und sie gewann 12:9 nach neun Minuten Gefechtszeit. Somit holte sich Karnath auch den Titel des Bezirksmeisters der Aktiven.